ارتفاع قتلى الهجوم على مركز تجاري بضواحي موسكو إلى 133

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 23 آذار (بترا)-أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو إلى 133 قتيلا، وإصابة 107 آخرين.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم :"ما يزال 107 من المصابين جراء الهجوم الإرهابي يتلقون العلاج حاليا في المؤسسات الطبية، 3 منهم أطفال، فيما يتواجد بين المصابين 42 في حالة خطيرة، و 15 حالتهم خطيرة للغاية".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ه ح

23/03/2024 19:53:13