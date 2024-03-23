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ارتفاع قتلى الهجوم على مركز تجاري بضواحي موسكو إلى 133

3/23/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 23 آذار (بترا)-أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو إلى 133 قتيلا، وإصابة 107 آخرين.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، اليوم :"ما يزال 107 من المصابين جراء الهجوم الإرهابي يتلقون العلاج حاليا في المؤسسات الطبية، 3 منهم أطفال، فيما يتواجد بين المصابين 42 في حالة خطيرة، و 15 حالتهم خطيرة للغاية".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ه ح
23/03/2024 19:53:13

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