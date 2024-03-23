الصحة العالمية تطالب بإنهاء حصار مجمع الشفاء الطبي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)-طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحصار الذي تفرضه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقال غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم السبت، إن المنظمة ومعها الشركاء فقدوا الاتصال بالعاملين في مجمع الشفاء منذ بداية الاقتحام، مضيفا أن الوصول إلى مستشفى الشفاء أصبح مستحيلا.

ونقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شهادة من طبيب من مجمع الشفاء أرسلها لأحد موظفي الأمم المتحدة جاء فيها: أنه تم إبقاء 50 عاملا صحيا، معظمهم من المبتدئين أو المتطوعين، و143 مريضا في مبنى واحد منذ اليوم الثاني للاقتحام، بكمية محدودة للغاية من الطعام والمياه ودورة مياه واحدة معطلة.

وأشار إلى أن المرضى في حالة حرجة، والعديد منهم ملقى على الأرض، و3 آخرون بحاجة للعناية المركزة، فيما توفي مريضان كانا على أجهزة الإنعاش؛ بسبب انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه لا توجد إمدادات طبية أساسية ولا تضميد ولا أدوية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هذه الظروف غير إنسانية على الإطلاق، داعيا إلى الإنهاء الفوري للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على مجمع الشفاء، وتزويد المستشفى بالمتطلبات الطبية والغذائية اللازمة بأسرع وقت.

---(بترا)

رصد/ ف ق/ب ع/ هـ ح

23/03/2024 19:28:00