الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم للتوسع الاستيطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 آذار (بترا)- دانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين، بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وأكد المتحدث أن جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، محذرا من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ هـ ح

23/03/2024 18:07:44