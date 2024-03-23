الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم للتوسع الاستيطاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 آذار (بترا)- دانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين، بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وأكد المتحدث أن جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، محذرا من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ هـ ح
23/03/2024 18:07:44
MENAFN23032024000117011021ID1108013465
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.