Saturday, 23 March 2024 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة العربية تُدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم للتوسع الاستيطاني

3/23/2024 2:52:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 23 آذار (بترا)- دانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن القرار الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة، يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين، بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، بخاصة في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وأكد المتحدث أن جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، محذرا من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ هـ ح
23/03/2024 18:07:44

MENAFN23032024000117011021ID1108013465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث