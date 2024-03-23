الخارجية: إجلاء 36 أردنيا من غزة خلال اليومين الماضيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، إجلاء 36 أردنياً على مدار اليومين الماضيين، من أصل 61 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح أول من أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، جرى اليوم تأمين نقل 18 أردنيا من أصل 36 من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وأضاف القضاة، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة، وأن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

وبين القضاة، أن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 799 من أصل 1247 مسجلين على قوائم الوزارة.

وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر ما يزال موجودا حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات إجلاء الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد القضاة الدعوة إلى الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

00962799562903 أو 00962799562471

00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:

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--(بترا)

ص خ/ ن ج/ف ق

23/03/2024 17:50:09