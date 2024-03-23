الخارجية: إجلاء 36 أردنيا من غزة خلال اليومين الماضيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار (بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، إجلاء 36 أردنياً على مدار اليومين الماضيين، من أصل 61 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح أول من أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، جرى اليوم تأمين نقل 18 أردنيا من أصل 36 من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وأضاف القضاة، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة، وأن 18 آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
وبين القضاة، أن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 799 من أصل 1247 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر ما يزال موجودا حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات إجلاء الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد القضاة الدعوة إلى الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
00962799562903 أو 00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:
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--(بترا)
ص خ/ ن ج/ف ق
23/03/2024 17:50:09
MENAFN23032024000117011021ID1108013464
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