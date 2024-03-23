وفد من الأعيان يُشارك باجتماعات المجموعة العربية في البرلمان الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)– شارك وفد من مجلس الأعيان في الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.

وترأس وفد الأعيان رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وضم في عضويته العين طلال الماضي، ورئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس العين الدكتورة محاسن الجاغوب، بحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت.

وتقدم وفد الأعيان للاتحاد بطلب تبني مشروع قرار ضمن البند الطارئ في اجتماع البرلمان الدولي يتضمن طلبا لـ"وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية"، وهو طلب تقدمت به الجزائر أيضًا.

وأشار بيان المجلس إلى أنه جرى تفويض الأردن والجزائر وفلسطين بمفاوضة باقي الدول، التي تقدمت ببنود طارئة متشابهة لغايات دمجها وتقديمها باسم المجموعات السياسية، التي تتبنى ذلك.

والتقى وفد الأعيان مع الوفدين الفلسطيني والجزائري لوضع خطة عمل للالتقاء بباقي الوفود المشاركة لحشد مزيد من التأييد لإنجاح مقترح القرار الأردني الجزائري.

ويتبنى البرلمان الدولي بندًا طارئًا واحدًا فقط لإلزام البرلمانات بحث حكوماتها على تنفيذ بنود القرار.

--(بترا)

م ش/ن ح/ف ق

23/03/2024 17:08:56