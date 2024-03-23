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3589طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

3/23/2024 2:52:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3589 طنا، منها 2753 طن خضار، و608 أطنان فواكه، و 228 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30و 60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح
23/03/2024 17:07:07

MENAFN23032024000117011021ID1108013461

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