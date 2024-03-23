3589طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3589 طنا، منها 2753 طن خضار، و608 أطنان فواكه، و 228 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30و 60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح

23/03/2024 17:07:07