صناعيون يحددون معيقات تواجه صادرات المملكة للعراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار(بترا)- حدد صناعيون العديد من المعيقات التي تواجه زيادة صادرات المملكة إلى العراق الشقيق، بمقدمتها الرسوم الجمركية وتأخير الحوالات البنكية إلى جانب إجراءات تتعلق بمنح التأشيرات.

وأشاروا خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان، اليوم السبت، إلى تحديات أخرى تتعلق بالإجراءات الحمائية من قبل الجانب العراقي، وارتفاع رسوم الفحوصات وتعددها، وتأخير إنجاز المعاملات عند المعبر الحدودي البري.

وأكدوا أن استمرار تحديات التبادل التجاري بين البلدين يضعف استثمار الفرص المتاحة بين البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود بين الجانبين في سبيل تذليل عقبات التبادل التجاري، وتعزيز إقامة المشاريع المشتركة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، إن غرف الصناعة ستعد مصفوفة بأهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ليتم متابعتها مع الجهات المعنية والتواصل مع الجانب العراقي والسعي لحلها.

وأكد أن العراق، شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، ما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي بينهما.

وشدد الجغبير على ضرورة اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلدين، خصوصا وأن الطرف الثالث يتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير إصدار هذه الشهادات، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.

وأشار إلى مطالبة الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، مبينا ان الغرفة ستقوم بإصدار شهادات منشأ تحمل (QR-CODE)، لتمييز المنتجات الأردنية، وهو الأمر الذي تأمل الغرفة أن يكون بديلا لتصديق شهادات المنشأ من قبل السفارة.

من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العراقي في عمان، أحمد العاملي، أن المنتجات الأردنية تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقية، نظرا لجودتها العالية، لا سيما أن العراق يشهد حاليا نهضة اقتصادية كبيرة في القطاعات كافة، ما يجعله قادرا على استيعاب العديد من المنتجات الأردنية.

بدورها، أعلنت مدير مجلس الأعمال العراقي، عبير النائب، عن عقد المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال الفترة 5 و6 أيار المقبل بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال المنتدى بحث أهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحة أنه سيقام ضمن فعاليات هذا المنتدى معرض للشركات الراغبة بعرض منتجاتها، وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية.

وأكدت أن المنتدى يشكل فرص حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وترويج الفرص الاستثمارية بهدف استثمارها، وإقامة مشاريع مشتركة، إلى جانب الخروج بمقترحات تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري للوصل الى تحقيق التكامل الاقتصادي.

وبلغ حجم المبادلات التجارية (صادرات ومستوردات) بين البلدين العام الماضي 833 مليون دينار، منها 637 مليونا صادرات أردنية للسوق العراقية.

ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، والأسلاك والموصلات الكهربائية، والأدوية والمضادات الحيوية، والألبسة، والصناعات الغذائية.

اما مستوردات المملكة من السوق العراقية فتتركز في العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، وقش وحبوب وأثمار متنوعة، وتمر مجفف، وفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، والأثاث والألمنيوم غير المخلوط، ومواد غذائية.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ف ق

23/03/2024 16:36:15