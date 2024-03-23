المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعدادا لمباراة باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في عمان، بعد عودته من العاصمة الباكستانية إسلام أباد أمس الجمعة، حيث فاز هناك على المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-0، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب نظيره الباكستاني،في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب طاجكستان بـ 4 نقاط بفارق عن المنتخب الوطني الذي يملك أيضا 4 نقاط، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الأخير دون نقاط.

--(بترا)

خ خ/ ن ح

23/03/2024 16:37:48