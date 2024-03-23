ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32142

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32142
التاريخ
3/23/2024 2:52:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 32142 والجرحى إلى 74412.
وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية 7 مجازر، وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 جريحا.
وأضافت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
--(بترا)
اش/ ن ح/ف ق
23/03/2024 15:27:09
MENAFN23032024000117011021ID1108013457
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