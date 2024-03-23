ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32142

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 32142 والجرحى إلى 74412.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية 7 مجازر، وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و114 جريحا.

وأضافت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

--(بترا)

اش/ ن ح/ف ق

23/03/2024 15:27:09