الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة
التاريخ
3/23/2024 2:52:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 آذار (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات الإغاثية على دوار الكويت جنوب شرق غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مئات المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن عددا منهم نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة.
--(بترا)
ا ش/ ن ح
23/03/2024 15:12:45
MENAFN23032024000117011021ID1108013456
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