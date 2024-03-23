الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 آذار (بترا)- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات الإغاثية على دوار الكويت جنوب شرق غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مئات المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن عددا منهم نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة.

--(بترا)

ا ش/ ن ح

23/03/2024 15:12:45