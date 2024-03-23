ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 آذار (بترا)- استشهد ثلاثة صحفيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 136.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم، إن الصحفيين عبد الرحمن صايمة المصور في قناة رقمي "تي في" والدكتور محمود عيسى، مقدم البرامج الدينية بقناة القدس اليوم الفضائية، استشهدا بقصف الاحتلال منزلين، كما استشهد الصحفي محمد الريفي المصور مع عدة وسائل إعلام، متأثراً بإصابته عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

--(بترا)

اش/ ن ح/ف ق

23/03/2024 14:00:09