الأمين العام للأمم المتحدة يزور المملكة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 آذار (بترا)- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بزيارة الى الأردن يوم غد، تشمل أيضا مصر.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن جولة غوتيريس "التضامنية الرمضانية" تأتي هذا العام "في أوقات مضطربة، مع الصراع في غزة" وسيدعو خلالها إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات البنادق، لا سيما في غزة والسودان.

وسيقوم غوتيريس بزيارة لمرافق الأونروا التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، كما"سيتناول إفطارا رمضانيا مع لاجئي فلسطين وموظفي الأمم المتحدة في عمان".

ويتوقع أن يعقد الأمين العام اجتماعات مع مسؤولين أردنيين، بحسب فرحان حق.

وسيسافر غوتيريس إلى شمال سيناء أثناء وجوده في مصر ، حيث سيزور مستشفى العريش ومن ثم إلى رفح على الجانب المصري، حيث سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة.

وفي القاهرة، سيقيم الأمين العام إفطارا رمضانيا مع عدد من اللاجئين من السودان، الذين فروا من بلادهم، حيث "سيؤكد دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

-- (بترا)

م د/اص/ف ق

23/03/2024 13:32:57