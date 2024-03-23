ماليزيا تتبرع بــ 2.1 مليون دولار للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا) - أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، أنها ستسهم بمبلغ إضافي قدره 2.1 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، ليصبح بذلك إجمالي المساهمة الماليزية 4.21 مليون دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، قالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، إن ماليزيا وافقت على المساهمة بالمبلغ الإضافي مع استمرار تدهور الوضع في غزة والتحديات المالية الحالية التي تواجهها الوكالة.

وأضافت الوزارة أن ماليزيا تواصل وستظل ثابتة في التزامها بتقديم المساعدات والدعم الأساسيين للأونروا وسط التحديات المالية الحالية التي تواجهها وكالة الإغاثة.

وأشارت إلى أنه في إظهار الدعم للأونروا، قامت ماليزيا في 17 تشرين الثاني الماضي بتوجيه 2.1 مليون دولار للوكالة باستخدام أموال من الصندوق الائتماني الإنساني لشعب فلسطين، إضافة إلى تعهد ماليزيا للأونروا على مدى خمس سنوات بمبلغ 200 ألف دولار أميركي سنويا من عام 2021 إلى عام 2025.

ولفتت إلى أن 12 دولة رئيسية مساهمة حتى الآن قامت بتعليق تمويلها الطوعي للأونروا بعد مزاعم بتورط 12 من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول الماضي؛ ما أدى إلى نقص التمويل.

وأفادت الوزارة بأن ماليزيا ترحب بالإعلان الذي أصدرته أربع دول وهي أستراليا وأيسلندا وكندا والسويد بشأن استئناف تمويلها للأونروا.

وأكدت أن ماليزيا ستواصل دعم الأونروا وعملها الأساسي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

-- (بترا)

رصد/م ح/اص/ب ط

23/03/2024 12:45:09