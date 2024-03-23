الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا) - اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر، الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 آذار الحالي بمشاركة 12 مكتب سياحة وسفر، إضافة الى سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية والملكية الأردنية، وبحضور السفير الأردني في روسيا خالد الشوابكة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن مشاركة الأردن في المعرض لهذا العام جاءت ضمن جناح مميز يضم أجمل ما توفره الوجهات السياحية الأردنية، بما في ذلك المواقع الأثرية الرائعة، والتجارب الثقافية والدينية المهمة، حيث استقطب جناح الأردن اهتمام الزوار بفضل تقديمه لمحة شاملة عن التنوع السياحي الذي يقدمه الأردن كوجهة سياحية.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات "يعد معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والأسفار فرصة حقيقية للترويج السياحي للمملكة، حيث يعد أكبر حدث للسفر في روسيا والمنطقة، كما يجلب ممثلي الصناعة السياحية في روسيا ومناطق أخرى من العالم".

وأضاف "ان المعرض يعد المكان المفضل للالتقاء والتسويق السياحي وفرصة للالتقاء مع المشغلين السياحيين والإعلاميين، كما يسمح بالتعرف أكثر على وجهة السياح والحصول على فكرة حقيقية فيما يخص السوق السياحي الأردني وما يتميز به من عناصر جذب للسياح الروس".

وتابع عربيات "ان مشاركتنا كهيئة في معرض موسكو للسياحة والسفر تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز السياحة الأردنية وجذب المزيد من السياح الروس إلى المملكة"، مؤكداً سعي الهيئة من خلال مشاركتها بالمعرض الى زيادة أعداد السياح للمملكة وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال السياحة والسفر.

وأشار الى أن المشاركة الأردنية تمثل فرصة لتعزيز العلاقات السياحية، وزيادة الوعي بالوجهات السياحية الأردنية بين الجمهور الروسي، حيث ساهمت هذه المشاركة في توقيع بعض الاتفاقيات بين مكاتب السياحة والسفر الأردنية والروسية لزيادة عدد السياح الروس الذين يزورون الأردن، وبالتالي تعزيز القطاع السياحي.

وأكد عربيات ان أهداف مشاركة الأردن في المعرض اشتملت أيضا على بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الشركات والوكلاء السياحيين الروس مع وجود خط طيران مباشر من روسيا الى الأردن.

وتوقع أن تسهم مخرجات مشاركة الأردن في المعرض في زيادة اعداد السياح الروس الذين يزورون الأردن مستقبلا، وتعزيز الأردن لمكانته كوجهة سياحية مفضلة لدى السوق الروسية.

-- (بترا)

ح خ/اص/ب ط

23/03/2024 12:34:56