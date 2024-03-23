وزير الخارجية: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح يعد تحديا للعالم
التاريخ
3/23/2024 2:52:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار (بترا) - اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح يعدّ تحديا للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال في تغريدة له عبر منصة (إكس) اليوم إنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأضاف ان على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني القرار ولو لمجرد القول "لا للقتل الجماعي".
-- (بترا)
ص خ/اص/ب ط
23/03/2024 12:39:43
MENAFN23032024000117011021ID1108013451
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