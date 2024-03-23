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وزير الخارجية: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح يعد تحديا للعالم

3/23/2024 2:52:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا) - اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح يعدّ تحديا للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال في تغريدة له عبر منصة (إكس) اليوم إنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأضاف ان على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني القرار ولو لمجرد القول "لا للقتل الجماعي".
-- (بترا)
ص خ/اص/ب ط
23/03/2024 12:39:43

MENAFN23032024000117011021ID1108013451

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