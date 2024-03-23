بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي
التاريخ
3/23/2024 2:50:02 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس قانون الموازنة الفيدرالية بعدما أقره الكونغرس والذي من شأنه تفادي شلل حكومي عبر السماح للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى سبتمبر.
وقال بايدن في بيان إن: «قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي».
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