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بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي

3/23/2024 2:50:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس قانون الموازنة الفيدرالية بعدما أقره الكونغرس والذي من شأنه تفادي شلل حكومي عبر السماح للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى سبتمبر.
وقال بايدن في بيان إن: «قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي».

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