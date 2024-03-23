معتقل فرنسي سابق في إيران يدعو باريس إلى التحرك للإفراج عن 4 من مواطنيه لا يزالون محتجزين

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا الفرنسي بنجامان بريير الذي كان معتقلا في إيران، أمس حكومة بلاده إلى التحرك لإطلاق سراح مواطنيه الـ 4 الذين مازالوا معتقلين في هذا البلد.
وتجمع نحو 200 شخص في ساحة الجمهورية بباريس للتذكير بسيسيل كوهلر (39 عاما) وشريكها جاك باري المعتقلين منذ مايو 2022، والمستشار لوي ارنو الموقوف منذ سبتمبر 2022 بالإضافة إلى أوليفييه المعتقل منذ أكتوبر 2022 والذي لم يكشف عن كنيته أبدا.
وقال بريير (38 عاما) الذي استمر احتجازه 3 سنوات «قبل 10 أشهر، تم إطلاق سراحي وأنا أشعر بارتياح شبه تام ولكن يشوبه شعور بالذنب».
وأشار إلى أن «كلمة رهينة كانت وستظل دائما هي الأنسب. سيسيل رهينة، ولوي رهينة وأوليفييه رهينة وجاك رهينة». وأضاف: «كنت رهينة. رغم الجلادين والسجانين والجزارين التابعين للنظام الإيراني».
واعتبر أن قائمة جرائم النظام الإيراني «تبدو بلا نهاية» وأن إدانتها ليست كافية.
وأضاف: «يجب أن أظل ودودا، لكن من فضلكم، بدءا بالحكومة الفرنسية، تحركوا، تبا، تحركوا!».
وخاطب جان ميشيل أرنو، والد لوي، الرئيس إيمانويل ماكرون بالقول: «السيد الرئيس ماكرون، كيف يمكننا أن نفهم أن تستقبل فرنسا، بلد فولتير وروسو ومونتسكيو، أمة حقوق الإنسان، بصفتها مضيفة للألعاب الأولمبية وفدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟».
وأضاف: «السيد الرئيس ماكرون، كيف يمكننا أن نعرب لك عن حزننا ونطلب منك بإلحاح العمل على إطلاق سراح أبنائنا؟ إنها حالة طارئة».
وتوجهت زوجته سيلفي إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالقول: «أبناؤنا لم يفعلوا شيئا يستدعي احتجازهم في سجونكم.. لم يسيئوا أو يهددوا بأي حال من الأحوال أمن جمهورية إيران الإسلامية».
وأشارت نعومي، شقيقة سيسيل كوهلر، إلى ظروف احتجاز أختها الصعبة.
وكوهلر محتجزة في الجناح 209، وهو قسم يخضع لحراسة مشددة في سجن إوين بطهران، «ويوصف في كثير من الأحيان بأنه سجن داخل سجن».
وأعربت عن أسفها لبقاء أختها في هذا الجناح رغم «الانتهاء من التحقيق منذ فترة طويلة».
واعتبرت «أن إبقاء سيسيل في الجناح 209 ليس مدمرا فحسب، بل غير قانوني».
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