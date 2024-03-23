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معتقل فرنسي سابق في إيران يدعو باريس إلى التحرك للإفراج عن 4 من مواطنيه لا يزالون محتجزين

3/23/2024 2:50:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الفرنسي بنجامان بريير الذي كان معتقلا في إيران، أمس حكومة بلاده إلى التحرك لإطلاق سراح مواطنيه الـ 4 الذين مازالوا معتقلين في هذا البلد.
وتجمع نحو 200 شخص في ساحة الجمهورية بباريس للتذكير بسيسيل كوهلر (39 عاما) وشريكها جاك باري المعتقلين منذ مايو 2022، والمستشار لوي ارنو الموقوف منذ سبتمبر 2022 بالإضافة إلى أوليفييه المعتقل منذ أكتوبر 2022 والذي لم يكشف عن كنيته أبدا.
وقال بريير (38 عاما) الذي استمر احتجازه 3 سنوات «قبل 10 أشهر، تم إطلاق سراحي وأنا أشعر بارتياح شبه تام ولكن يشوبه شعور بالذنب».
وأشار إلى أن «كلمة رهينة كانت وستظل دائما هي الأنسب. سيسيل رهينة، ولوي رهينة وأوليفييه رهينة وجاك رهينة». وأضاف: «كنت رهينة. رغم الجلادين والسجانين والجزارين التابعين للنظام الإيراني».
واعتبر أن قائمة جرائم النظام الإيراني «تبدو بلا نهاية» وأن إدانتها ليست كافية.
وأضاف: «يجب أن أظل ودودا، لكن من فضلكم، بدءا بالحكومة الفرنسية، تحركوا، تبا، تحركوا!».
وخاطب جان ميشيل أرنو، والد لوي، الرئيس إيمانويل ماكرون بالقول: «السيد الرئيس ماكرون، كيف يمكننا أن نفهم أن تستقبل فرنسا، بلد فولتير وروسو ومونتسكيو، أمة حقوق الإنسان، بصفتها مضيفة للألعاب الأولمبية وفدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟».
وأضاف: «السيد الرئيس ماكرون، كيف يمكننا أن نعرب لك عن حزننا ونطلب منك بإلحاح العمل على إطلاق سراح أبنائنا؟ إنها حالة طارئة».
وتوجهت زوجته سيلفي إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالقول: «أبناؤنا لم يفعلوا شيئا يستدعي احتجازهم في سجونكم.. لم يسيئوا أو يهددوا بأي حال من الأحوال أمن جمهورية إيران الإسلامية».
وأشارت نعومي، شقيقة سيسيل كوهلر، إلى ظروف احتجاز أختها الصعبة.
وكوهلر محتجزة في الجناح 209، وهو قسم يخضع لحراسة مشددة في سجن إوين بطهران، «ويوصف في كثير من الأحيان بأنه سجن داخل سجن».
وأعربت عن أسفها لبقاء أختها في هذا الجناح رغم «الانتهاء من التحقيق منذ فترة طويلة».
واعتبرت «أن إبقاء سيسيل في الجناح 209 ليس مدمرا فحسب، بل غير قانوني».

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