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تظاهرة مناهضة للحكومة في زغرب مع اقتراب الانتخابات التشريعية

3/23/2024 2:50:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك أكثر من ألف شخص السبت في تظاهرة نظمتها المعارضة اليسارية في زغرب، داعين إلى التصويت ضد المحافظين في الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 أبريل، متهمين القادة بالفساد.
كما خرجت تظاهرات ضد الحكومة والفساد تحت شعار «كفى!» في 4 مدن كرواتية كبرى أخرى.
ونظم التظاهرات حزب موزيمو اليساري المدافع عن البيئة وتحالف مؤلف من ستة أحزاب يقوده الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض.
وشهدت زغرب في فبراير تظاهرة مناهضة للحكومة شارك فيها الآلاف.
ورفع المتظاهرون أمس في زغرب لافتات كتب عليها «كفى!».
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض بيدجا غرين أمام الحشد «كفى مجرمين، كفى اتحادا ديموقراطيا كرواتيا، كفى فسادا» متعهدا «إنجاز العمل في مراكز الاقتراع».
وقالت المتظاهرة سنجيزانا كيرينيتش، وهي مهندسة تبلغ 46 عاما، لوكالة فرانس برس: «لقد سئمنا فساد وطغيان (رئيس الوزراء) أندريه بلينكوفيتش الذي لا يسمح للمؤسسات المستقلة بالعمل».
وشهدت كرواتيا أزمة سياسية إثر إعلان الرئيس زوران ميلانوفيتش رغبته في الترشح لخوض الانتخابات التشريعية عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي في زغرب.
ورفضت المحكمة الدستورية هذا الترشح، وقضت بأنه يتعين على ميلانوفيتش الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء.
لكن ميلانوفيتش قال إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق «نصر انتخابي مؤكد» يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.
ويقول محللون إن الرئيس الذي يتصدر استطلاعات الرأي عزز بخطوته في شكل كبير فرص الحزب الاشتراكي الديموقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى.

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