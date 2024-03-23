تظاهرة مناهضة للحكومة في زغرب مع اقتراب الانتخابات التشريعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك أكثر من ألف شخص السبت في تظاهرة نظمتها المعارضة اليسارية في زغرب، داعين إلى التصويت ضد المحافظين في الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 أبريل، متهمين القادة بالفساد.
كما خرجت تظاهرات ضد الحكومة والفساد تحت شعار «كفى!» في 4 مدن كرواتية كبرى أخرى.
ونظم التظاهرات حزب موزيمو اليساري المدافع عن البيئة وتحالف مؤلف من ستة أحزاب يقوده الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض.
وشهدت زغرب في فبراير تظاهرة مناهضة للحكومة شارك فيها الآلاف.
ورفع المتظاهرون أمس في زغرب لافتات كتب عليها «كفى!».
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض بيدجا غرين أمام الحشد «كفى مجرمين، كفى اتحادا ديموقراطيا كرواتيا، كفى فسادا» متعهدا «إنجاز العمل في مراكز الاقتراع».
وقالت المتظاهرة سنجيزانا كيرينيتش، وهي مهندسة تبلغ 46 عاما، لوكالة فرانس برس: «لقد سئمنا فساد وطغيان (رئيس الوزراء) أندريه بلينكوفيتش الذي لا يسمح للمؤسسات المستقلة بالعمل».
وشهدت كرواتيا أزمة سياسية إثر إعلان الرئيس زوران ميلانوفيتش رغبته في الترشح لخوض الانتخابات التشريعية عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي في زغرب.
ورفضت المحكمة الدستورية هذا الترشح، وقضت بأنه يتعين على ميلانوفيتش الاستقالة من منصبه قبل القيام بأي محاولة ليصبح رئيسا للوزراء.
لكن ميلانوفيتش قال إنه لن يستقيل إلا بعد تحقيق «نصر انتخابي مؤكد» يضمن له تولي رئاسة الوزراء بدعم من الأحزاب التي تحقق غالبية برلمانية.
ويقول محللون إن الرئيس الذي يتصدر استطلاعات الرأي عزز بخطوته في شكل كبير فرص الحزب الاشتراكي الديموقراطي والأحزاب اليسارية الأخرى.
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