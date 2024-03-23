السلوڤاكيون صوتوا في جولة أولى من الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) صوت السلوڤاكيون أمس في جولة أولى من انتخابات رئاسية محمومة يتنافس فيها المعسكر الحاكم والمؤيد لروسيا مع مرشح معارض مؤيد لأوكرانيا في خضم انقسامات عميقة على صلة بالحرب الدائرة بين الدولتين المجاورتين.
ويعد رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق بيتر بيليغريني ووزير الخارجية السابق إيفان كوركوك المدعوم من المعارضة الأوفر حظا من بين 9 مرشحين.
ويدعم رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو المشكك في «استقلالية» أوكرانيا و«سيادتها» بيليغريني.
في المقابل يدافع كوركوك والرئيسة المنتهية ولايتها سوزانا كابوتوفا المعارضة للحكومة الحالية والتي قررت عدم الترشح لولاية ثانية، بقوة عن أوكرانيا.
بعد إدلائه بصوته، قال بيليغريني إن سلوڤاكيا ستبقى في صلب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات، على الرغم من تصريحات فيكو.
وأضاف: «على الرغم من حديثنا عن سياسة أكثر سيادية، لا يعني ذلك أن مسار السياسة الخارجية لسلوڤاكيا يجب أن يتغير».
وأعربت كابوتوفا عن أملها أن يمثل خليفتها «بلادها في الخارج على نحو جيد».
وكوركوك ديبلوماسي سبق أن مثل سلوڤاكيا في الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا. وقد وجه انتقادات لدعوات أطلقها فيكو للتفاوض مع موسكو.
وقال كوركوك في تصريح لوكالة فرانس برس إن «لا أعتقد أنه يتعين على أوكرانيا التخلي عن أي جزء من أراضيها لتحقيق سلام».
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى سباق محموم. وأشار استطلاع أجرته وكالة إيبسوس إلى أن بيليغريني سيحصل على 37% من الأصوات، في حين سيحصل كوركوك على 36%.
ومن المرجح إجراء جولة فاصلة في السادس من أبريل إذ من غير المتوقع أن يفوز أي منهما بأكثر من 50% في الجولة الأولى.
MENAFN23032024000130011022ID1108013422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.