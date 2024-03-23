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السلوڤاكيون صوتوا في جولة أولى من الانتخابات الرئاسية

3/23/2024 2:50:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت السلوڤاكيون أمس في جولة أولى من انتخابات رئاسية محمومة يتنافس فيها المعسكر الحاكم والمؤيد لروسيا مع مرشح معارض مؤيد لأوكرانيا في خضم انقسامات عميقة على صلة بالحرب الدائرة بين الدولتين المجاورتين.
ويعد رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق بيتر بيليغريني ووزير الخارجية السابق إيفان كوركوك المدعوم من المعارضة الأوفر حظا من بين 9 مرشحين.
ويدعم رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو المشكك في «استقلالية» أوكرانيا و«سيادتها» بيليغريني.
في المقابل يدافع كوركوك والرئيسة المنتهية ولايتها سوزانا كابوتوفا المعارضة للحكومة الحالية والتي قررت عدم الترشح لولاية ثانية، بقوة عن أوكرانيا.
بعد إدلائه بصوته، قال بيليغريني إن سلوڤاكيا ستبقى في صلب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات، على الرغم من تصريحات فيكو.
وأضاف: «على الرغم من حديثنا عن سياسة أكثر سيادية، لا يعني ذلك أن مسار السياسة الخارجية لسلوڤاكيا يجب أن يتغير».
وأعربت كابوتوفا عن أملها أن يمثل خليفتها «بلادها في الخارج على نحو جيد».
وكوركوك ديبلوماسي سبق أن مثل سلوڤاكيا في الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا. وقد وجه انتقادات لدعوات أطلقها فيكو للتفاوض مع موسكو.
وقال كوركوك في تصريح لوكالة فرانس برس إن «لا أعتقد أنه يتعين على أوكرانيا التخلي عن أي جزء من أراضيها لتحقيق سلام».
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى سباق محموم. وأشار استطلاع أجرته وكالة إيبسوس إلى أن بيليغريني سيحصل على 37% من الأصوات، في حين سيحصل كوركوك على 36%.
ومن المرجح إجراء جولة فاصلة في السادس من أبريل إذ من غير المتوقع أن يفوز أي منهما بأكثر من 50% في الجولة الأولى.

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