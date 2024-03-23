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إرجاء تصويت مجلس الأمن على هدنة جديدة في غزة إلى الغد

3/23/2024 2:50:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عواصم - وكالات:
أرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار «فوري» في غزة كان مقررا أمس، سعيا لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي أمس الأول، في وقت تؤكد إسرائيل عزمها شن هجوم بري على مدينة رفح المكتظة بالنازحين رغم معارضة واشنطن. ووصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر ما يحدث في غزة بأنه أصبح حربا على الأطفال، مؤكدا أن القطاع لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي.
وقال إن اطفال غزة يشكلون 40% من عدد القتلى. وأشار إلدر إلى أن هناك الكثير من اليأس في قطاع غزة، ولايزال هناك خوف كبير من أن تتحقق الفكرة المجنونة بشن هجوم عسكري على مدينة رفح. وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا «فوريا» لإطلاق النار في غزة لكنها ربطته بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. وعملت 8 من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن بينها الجزائر، على مسودة قرار جديد «يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم». وطالبت الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على النص، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى يوم غد الإثنين للسماح بمواصلة المفاوضات التي تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
على صعيد المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وسع التفويض الممنوح لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة، برئاسة مدير الموساد ديفيد برنيع ومنحه صلاحيات إضافية محدودة.
ميدانيا، وتزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة استمر القصف المدفعي والغارات في حصد مزيد من الأرواح في مختلف أنحاء القطاع المحاصر، ما يدفع بمزيد من الغزيين للنزوح إلى مدن الجنوب التي لم تسلم من القصف. واستهدف قصف إسرائيلي جديد فلسطينيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
وأفاد الإعلام الحكومي التابع لحماس بأن الجيش الإسرائيلي «شن أكثر من 45 غارة جوية دموية ترافقت مع قصف مدفعي مكثف، في مدينة غزة ومخيمات جباليا والشاطئ والنصيرات ورفح وخان يونس».
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أمس مواصلة هجومه لليوم السادس في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به غرب مدينة غزة، حيث قال إنه «قضى على أكثر من 170» مقاتلا واستجوب أكثر من «800 مشتبه به» وعثر على أسلحة.
وقال الإعلام الحكومي في غزة إن «جيش الاحتلال واصل محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي وقصف وأحرق عدة مبان فيه، واحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم واعتقل عشرات الكوادر الطبية».
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إنها أحصت «إصابة أكثر من مليون فلسطيني بأمراض معدية بسبب الظروف الصحية والمعيشية القاسية التي تسبب بها عدوان الاحتلال على القطاع».

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