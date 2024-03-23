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حزن وحداد وبوتين يتوعد بمعاقبة كل المتورطين بهجوم كروكوس

3/23/2024 2:50:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خيّم الحزب على روسيا أمس وأعلن الحداد على ضحايا الهجوم «الإرهابي» على مركز «كروكوس» التجاري في موسكو الذي أوقع العشرات بين قتيل وجريح وأثار إدانات المجتمع الدولي الذي أبدى وحدته مع الشعب الروسي، فيما شددت التدابير الأمنية لاسيما في العاصمة وألغيت العديد من الفعاليات العامة.
وقد توعد الرئيس فلاديمير بوتين بأن «كل منفذي الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب الحتمي». وقال: لا أحد يستطيع زعزعة أمن واستقرار روسيا. وأضاف ان جميع المهاجمين الذين قبض عليهم كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا، حيث تم إعداد «منفذ» لهم لعبور الحدود. وأعلن يوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني.
وقالت وسائل اعلام روسية ان مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف أبلغ بوتين عن «اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم» الذي تبناه تنظيم داعش- خراسان.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أمس، ان بوتين تبلغ: «اعتقال 11 شخصا، من بينهم جميع الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم» قرب الحدود الأوكرانية.
وأضافت أن بورتنيكوف أبلغ بوتين كذلك عن عمل الأمن الفيدرالي على تحديد قاعدة المتواطئين مع المنفذين.
جاء ذلك في وقت ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع في قاعة للحفلات في المجمع إلى 143 قتيلا ونحو 100 جريح على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، محذرة من أن هذا العدد قد يرتفع أكثر. وأضافت أن هناك أشخاصا توفوا متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية ومن استنشاق الدخان بعدما اشتعلت النيران في المبنى الواقع في ضاحية كراسنوغورسك شمال موسكو.
وأوردت وكالة «تاس» للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها «بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني». وأضافت انه «تم اعتقال الإرهابيين الأربعة في غضون ساعات قليلة من اعتقال بعضهم عن بعضهم في مقاطعة بريانسك» وتم نقلهم إلى موسكو. وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن «الهجوم تم التخطيط له بعناية، ويجري العمل لتحديد جميع ملابسات الحادث»، مضيفا أن «الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقا في مخبأ».
لكن كييف رفضت الاتهامات الروسية بوجود صلة بين أوكرانيا ومنفذي الهجوم.
وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على منصة «إكس» ان «الروايات التي تقدمها الأجهزة الخاصة الروسية في ما يتعلق بأوكرانيا غير مقبولة وسخيفة».
من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن المهاجمين المشتبه بهم استخدموا «أسلحة أوتوماتيكية». وكشف المحققون عبر «تلغرام» أن «الإرهابيين استخدموا سائلا سريع الاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفلات التي كان فيها متفرجون». ونشرت تسجيلات مصورة لـ 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية في المركز وأطلقوا النيران على المدنيين.
ثم وقعت انفجارات لاحقة أدت الى اشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.
من جهته، أعلن حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف، أن البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية سيستغرق أياما عدة.
وكتب فوربيوف على تلغرام: «يعمل المنقذون 24 ساعة على 24 في الموقع عثر على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض. سيستمر العمل لأيام عدة». واصطفت طوابير طويلة أمام بعض مراكز التبرع بالدم في موسكو، كما ظهرت في بعض مواقف الحافلات بالمدينة ملصقات تظهر شمعة مرفقة بجملة «نحن في حداد 22/03/2024»، وهو تاريخ الهجوم. وكان تنظيم «داعش» جناح خراسان الذي ينشط في سورية والقوقاز، شن هجمات على الأراضي الروسية منذ نهاية العام 2010، لكنه لم يتبن أي هجوم بهذا الحجم في البلاد.
وأعلن التنظيم في بيان على تلغرام، أن مقاتليه «هاجموا تجمعا كبيرا (...) في محيط العاصمة الروسية موسكو». وزعم التنظيم أن مقاتليه «انسحبوا إلى قواعدهم بسلام».
وفي السياق نفسه، قال مصدر في الهيئات الأمنية المختصة، إن الأمن الروسي تلقى معلومات من الجانب الأمريكي حول تحضير هجوم إرهابي لكنها كانت بدون تفاصيل، بحسب ما نقلت وكالة «تاس».
وخلال تعليقه على تصريح الممثلة الرسمية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون حول نقل معلومات إلى الجانب الروسي عن هجوم إرهابي وشيك، أكد المصدر أنه تم بالفعل تلقي مثل هذه المعلومات لكنها كانت ذات طبيعة عامة، دون أي تحديد أو تفصيل.
وكانت أدريان واتسون قد قالت أمس الأول إن الحكومة الأميركية تلقت في مارس معلومات حول هجوم إرهابي وشيك في موسكو، والذي يمكن أن يستهدف التجمعات الجماهيرية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. وأضافت أنه إلى جانب التحذير العلني للأمريكيين الموجودين في روسيا، أبلغت الحكومة الأميركية هذه المعلومات للسلطات الروسية بموجب سياسة «التحذير الإلزامي» القائمة منذ فترة طويلة.
وكانت السفارة الأميركية في روسيا حذرت مواطنيها قبل أسبوعين من أن «متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك حفلات موسيقية».
لكن الرئيس الروسي رفض تلك التصريحات التي اعتبرها «استفزازية» وقال «يبدو كل ذلك كأنه ابتزاز محض ورغبة في تخويف مجتمعنا وزعزعة استقراره».

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