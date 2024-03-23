الكويت تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الذي وقع في إقليم قندهار بأفغانستان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان والذي تسبب بإصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء.
وأكدت (الخارجية) في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب وأسبابه كما أعربت عن خالص التعازي والمواساة للشعب الأفغاني ولذوي الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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