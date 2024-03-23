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الكويت تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الذي وقع في إقليم قندهار بأفغانستان

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان والذي تسبب بإصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب وأسبابه كما أعربت عن خالص التعازي والمواساة للشعب الأفغاني ولذوي الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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