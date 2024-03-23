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وزير الكهرباء والماء: ضرورة تعزيز أمن المياه وبناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف ضرورة تعزيز أمن المياه وبناء القدرات لمواجهة التحديات العالمية المشتركة "فالمياه ليست مجرد مورد خاص يمكن احتكاره والتنافس على مصادره بل هي حق من حقوق الإنسان يجب على الجميع احترامه".
جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل فيه العالم هذا العام تحت شعار (المياه من أجل السلام).
وقال الحجرف إن الاحتفال باليوم المياه العالمي يبعث رسالة إلى قادة العالم وشعوب الأرض مفادها بضرورة التعاون في مجال المياه لتحقيق تأثير إيجابي مضاعف للبشرية فالماء يعتبر الركيزة الأساسية للحياة.
وأضاف أن مشاركة الكويت دول العالم بالاحتفال في هذا اليوم يبين حرصها على تأمين احتياجاتها المحلية من المياه بطرق حديثة ومبتكرة تعود إلى عام 1951 عندما أنشأت محطة الشويخ كأول محطة لتحلية مياه البحر في العالم آنذاك.
وأشار الى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتضافر الجهود حول قضايا المياه وتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال الحيوي "فعلينا جميعا تأدية دورنا كل من موقعه للحفاظ على هذا المورد الأساسي للوجود وأن نعمل معا لإدارة هذه النعمة إدارة سليمة ومستدامة".
وأوضح أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعمل منذ تأسيسها في 17 نوفمبر 1962 بكل جهد لتحقيق أهدافها لتكون واقعا ملموسا تواكب رؤية الكويت في نمو وتطور مشاريع الدولة الاسكانية والخدماتية.
وذكر الحجرف أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الطلب على المياه حتى عام 2035 إلى 800 مليون غالون امبراطوري يوميا فيما قد يصل أقصى معدل للطلب على المياه حتى نهاية هذا العام إلى 585 مليون غالون إمبراطوري يوميا أي بمعدل زيادة 27 في المئة.
وبين أن الوزارة قامت بوضع خطتها المستقبلية لتلبية احتياجات الدولة مشيرا إلى أن انتاجها من المياه سيصل الى ما يقارب مليار غالون امبراطوري يوميا بحلول عام 2035.
ولفت إلى أن العالم قد التزم في عام 2015 بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG) الذي ينص علي توفير إدارة المياه المستدامة للجميع بحلول عام 2030 والتي توفر المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة.
وأفاد بأن التحديات التي تواجه الدولة في قطاع أمن المياه لا تزال قائمة ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك إلا أن الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها وذلك من خلال دراسة وتجرية استخدام الطاقة المتجددة وسعيها لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه.
ويحتفل العالم في الـ22 من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه ليكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة ويتمثل الهدف من هذا اليوم في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية للمياه دعما لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

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