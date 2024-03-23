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سفيرنا في بروكسل: الكويت وبلجيكا متشابهتان في احترام حقوق الإنسان وتقديم المساعدات

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى بلجيكا نواف العنزي أن الكويت وبلجيكا متشابهتان في أمور عديدة منها احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والالتزام بدور القانون وتقديم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العنزي لـ «كونا» بمناسبة مأدبة إفطار أقامها على شرف وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب التي تتولى بلادها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأوروبي بحضور عدد من المسؤولين الأوروبيين والأمميين وعدد من سفراء الدول الصديقة وشخصيات من السلك الديبلوماسي العربي في بروكسل.
وأضاف السفير العنزي الذي يتولى كذلك رئاسة بعثتي دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن من الأمور التي يتشابه فيها البلدان كذلك السعي لبناء علاقات الصداقة ومد الجسور وممارسة أدوار إيجابية كبيرة في محيطيهما وعلى المستوى العالمي.
وقال إن «هذا العام يصادف الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا»، مستذكرا تقدير الكويت حكومة وشعبا لبلجيكا على موقفها الداعم لتحريرها من براثن الغزو العراقي.
كما تناول الموقف البلجيكي المؤيد للحق الفلسطيني من خلال رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة إلى جانب نجاحها في استصدار قرار من المجلس الأوروبي يدعو لإيقاف إطلاق نار إنساني في غزة وفتح المعابر لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع إلى جانب أهمية استمرار الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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