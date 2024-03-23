سفيرنا في بروكسل: الكويت وبلجيكا متشابهتان في احترام حقوق الإنسان وتقديم المساعدات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد سفيرنا لدى بلجيكا نواف العنزي أن الكويت وبلجيكا متشابهتان في أمور عديدة منها احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والالتزام بدور القانون وتقديم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العنزي لـ «كونا» بمناسبة مأدبة إفطار أقامها على شرف وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب التي تتولى بلادها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأوروبي بحضور عدد من المسؤولين الأوروبيين والأمميين وعدد من سفراء الدول الصديقة وشخصيات من السلك الديبلوماسي العربي في بروكسل.
وأضاف السفير العنزي الذي يتولى كذلك رئاسة بعثتي دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن من الأمور التي يتشابه فيها البلدان كذلك السعي لبناء علاقات الصداقة ومد الجسور وممارسة أدوار إيجابية كبيرة في محيطيهما وعلى المستوى العالمي.
وقال إن «هذا العام يصادف الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا»، مستذكرا تقدير الكويت حكومة وشعبا لبلجيكا على موقفها الداعم لتحريرها من براثن الغزو العراقي.
كما تناول الموقف البلجيكي المؤيد للحق الفلسطيني من خلال رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة إلى جانب نجاحها في استصدار قرار من المجلس الأوروبي يدعو لإيقاف إطلاق نار إنساني في غزة وفتح المعابر لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع إلى جانب أهمية استمرار الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
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