الكويت تقدّم لـ((العدل الدولية)) إفادتها بشأن حماية المناخ

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى مملكة هولندا علي الظفيري إفادة الكويت الخطية إلى محكمة العدل الدولية، في اطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الدول الأعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.
وتمت إجراءات التسليم بقصر السلام (المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية) بحضور السكرتير الثالث لدى بعثة دولة الكويت في (لاهاي) جابر سلمان الصباح والملحق الديبلوماسي وليد المنيس.
وتأتي الإفادة المقدمة من الكويت بتضافر جهود كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وبمتابعة محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) محمد الشطي وإدارة الفتوى والتشريع. وتسعي دولة الكويت من خلال هذه الإفادة، إلى التأكيد على الإيفاء بكل التزاماتها التي صادقت عليها بجميع المؤتمرات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية المناخ والخطوات بهذا الخصوص.
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