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الكويت تقدّم لـ((العدل الدولية)) إفادتها بشأن حماية المناخ

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى مملكة هولندا علي الظفيري إفادة الكويت الخطية إلى محكمة العدل الدولية، في اطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الدول الأعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.
وتمت إجراءات التسليم بقصر السلام (المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية) بحضور السكرتير الثالث لدى بعثة دولة الكويت في (لاهاي) جابر سلمان الصباح والملحق الديبلوماسي وليد المنيس.
وتأتي الإفادة المقدمة من الكويت بتضافر جهود كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وبمتابعة محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) محمد الشطي وإدارة الفتوى والتشريع. وتسعي دولة الكويت من خلال هذه الإفادة، إلى التأكيد على الإيفاء بكل التزاماتها التي صادقت عليها بجميع المؤتمرات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية المناخ والخطوات بهذا الخصوص.

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