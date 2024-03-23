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الفريج لـ ((الأنباء)): تسلّمنا 136 ملفاً لمواطنين للتوظيف في التعاونيات

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالتكليف أحمد الفريج لـ«الأنباء»، عن أن وزارة الشؤون تسلمت من القوى العاملة 136 ملفا لمواطنين تقدموا عبر منصة «فخرنا» ومستوفين لشروط وضوابط التوظيف في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية في الدفعة الثانية.
وأوضح الفريج أن اللجنة المختصة بالتوظيف، والتي تضم ممثلين من وزارة الشؤون والقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء الجمعيات ستضع جدولا لمقابلتهم بعد إجازة عيد الفطر لاختيار الأفضل لتوظيفهم.
وعن عدد الجمعيات التي أعلنت عن تسكين الشواغر الإشرافية والإدارية، أعلن الفريج أن 7 جمعيات تعاونية أعلنت عبر منصة القوى العاملة عن الوظائف الشاغرة، ويتم تقديم طلبات المواطنين الراغبين في التوظيف عبر منصة «فخرنا» على الوظائف المعلنة وفق الضوابط والشروط لكل وظيفة في الدفعة الثانية للتوظيف.
وبين الفريج أن الجمعيات التي أعلنت عن حاجتها للتوظيف هي: الوفرة الزراعية تحتاج نائب شؤون مالية وآخر إدارية، السرة - نائب مالي وإداري، اليرموك - مدير عام ونائب شؤون تجارية، حطين - مدير عام، العارضية - 2 نواب مدير، الخالدية - نائب مالي واداي، الشهداء - مدير ونائب مالي.
وأكد الـفـريج أنه تم إصدار كتب تـوظـيـف فـعلية خلال الدفعة الأولى للوظائف بالـتـعـاونـيـات في 8 جمعيات لمواطنين اجتازوا المقابلات ومستوفين للضوابط والشروط في الفيحاء وقـرطـبـة والـجـابـريـة والقادسية والنسيم وصباح السالم وبيان والنزهة.

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