الفريج لـ ((الأنباء)): تسلّمنا 136 ملفاً لمواطنين للتوظيف في التعاونيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالتكليف أحمد الفريج لـ«الأنباء»، عن أن وزارة الشؤون تسلمت من القوى العاملة 136 ملفا لمواطنين تقدموا عبر منصة «فخرنا» ومستوفين لشروط وضوابط التوظيف في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية في الدفعة الثانية.
وأوضح الفريج أن اللجنة المختصة بالتوظيف، والتي تضم ممثلين من وزارة الشؤون والقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء الجمعيات ستضع جدولا لمقابلتهم بعد إجازة عيد الفطر لاختيار الأفضل لتوظيفهم.
وعن عدد الجمعيات التي أعلنت عن تسكين الشواغر الإشرافية والإدارية، أعلن الفريج أن 7 جمعيات تعاونية أعلنت عبر منصة القوى العاملة عن الوظائف الشاغرة، ويتم تقديم طلبات المواطنين الراغبين في التوظيف عبر منصة «فخرنا» على الوظائف المعلنة وفق الضوابط والشروط لكل وظيفة في الدفعة الثانية للتوظيف.
وبين الفريج أن الجمعيات التي أعلنت عن حاجتها للتوظيف هي: الوفرة الزراعية تحتاج نائب شؤون مالية وآخر إدارية، السرة - نائب مالي وإداري، اليرموك - مدير عام ونائب شؤون تجارية، حطين - مدير عام، العارضية - 2 نواب مدير، الخالدية - نائب مالي واداي، الشهداء - مدير ونائب مالي.
وأكد الـفـريج أنه تم إصدار كتب تـوظـيـف فـعلية خلال الدفعة الأولى للوظائف بالـتـعـاونـيـات في 8 جمعيات لمواطنين اجتازوا المقابلات ومستوفين للضوابط والشروط في الفيحاء وقـرطـبـة والـجـابـريـة والقادسية والنسيم وصباح السالم وبيان والنزهة.
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