((هيئة الشباب)): دعم المبادرات لتنمية الشباب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالشباب ودعم كل المبادرات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والتعليمية لدورها المهم في تنمية الشباب.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري، في تصريح صحافي عقب ختام فعالية «تحدي الأرينا» التي أقيمت برعاية الهيئة في مجمع (360) واستمرت 10 أيام، إن هذه الأنشطة تعمل على تعزيز القيم المجتمعية وتشجع على ممارسة الرياضة للجميع.
وذكرت الأنصاري أن هذه الفعالية شهدت حضور ما يفوق الـ 10 آلاف مشارك على مدى أيامها، اذ شملت إقامة منافسات وتحديات رياضية وعقد سلسلة حوارات تثقيفية تناولت محاور تهم الشباب مثل الرياضة وأنواع الإصابات وفقدان الوزن والتغذية الصحية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرياضة والصحة.
من جانبها، بينت احدى القائمين على الفعالية بشاير البدر في تصريح صحافي أن هذا الأنشطة الرياضية وهي المشي والركض والمحاضرات اليومية التي قدمت من قبل الطواقم الطبية والتدريبية استهدفت جميع الشرائح العمرية من الجنسين، كما تم تخصيص ساعة خاصة للنساء وأخرى مفتوحة للجميع، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للأطفال لتمكين الأسر من المشاركة والاستمتاع بالفعاليات.
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