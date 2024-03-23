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((هيئة الشباب)): دعم المبادرات لتنمية الشباب

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالشباب ودعم كل المبادرات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والتعليمية لدورها المهم في تنمية الشباب.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري، في تصريح صحافي عقب ختام فعالية «تحدي الأرينا» التي أقيمت برعاية الهيئة في مجمع (360) واستمرت 10 أيام، إن هذه الأنشطة تعمل على تعزيز القيم المجتمعية وتشجع على ممارسة الرياضة للجميع.
وذكرت الأنصاري أن هذه الفعالية شهدت حضور ما يفوق الـ 10 آلاف مشارك على مدى أيامها، اذ شملت إقامة منافسات وتحديات رياضية وعقد سلسلة حوارات تثقيفية تناولت محاور تهم الشباب مثل الرياضة وأنواع الإصابات وفقدان الوزن والتغذية الصحية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرياضة والصحة.
من جانبها، بينت احدى القائمين على الفعالية بشاير البدر في تصريح صحافي أن هذا الأنشطة الرياضية وهي المشي والركض والمحاضرات اليومية التي قدمت من قبل الطواقم الطبية والتدريبية استهدفت جميع الشرائح العمرية من الجنسين، كما تم تخصيص ساعة خاصة للنساء وأخرى مفتوحة للجميع، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للأطفال لتمكين الأسر من المشاركة والاستمتاع بالفعاليات.

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