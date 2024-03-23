ديوان الذكير استقبل المهنئين بالشهر الكريم

ديوان الذكير استقبل المهنئين بالشهر الكريم
التاريخ
3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل ديوان الذكير المهنئين بالشهر الكريم وتوافد الشيوخ وكبار الشخصيات والمواطنون لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وتبادل الحضور الأحاديث الودية، واستذكروا عادات أهل الكويت في التواصل والتراحم بجميع المناسبات خاصة خلال الشهر الفضيل، مؤكدين أن تلك اللقاءات تسهم في تعزيز المحبة والألفة بين مختلف شرائح المجتمع.
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