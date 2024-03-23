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ديوان الذكير استقبل المهنئين بالشهر الكريم

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ديوان الذكير المهنئين بالشهر الكريم وتوافد الشيوخ وكبار الشخصيات والمواطنون لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وتبادل الحضور الأحاديث الودية، واستذكروا عادات أهل الكويت في التواصل والتراحم بجميع المناسبات خاصة خلال الشهر الفضيل، مؤكدين أن تلك اللقاءات تسهم في تعزيز المحبة والألفة بين مختلف شرائح المجتمع.


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