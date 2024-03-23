الحربي: جودة التعليم والاستدامة والابتكار والتواجد المتميز توجهات أساسية لجامعة الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي أهمية التوجهات الأربعة الأساسية لجامعة الكويت، داعيا الجميع للعمل سويا على تحقيق هذه التوجهات وهي جودة التعليم والاستدامة والابتكار والتواجد المتميز، لافتا إلى أن العديد من أساتذة الجامعة مشاركون في عدة لجان محلية ودولية وعالمية، وهذا دليل على تميز ومكانة جامعة الكويت.
جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية السنوية التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، وبحضور جمع غفير من أساتذة الجامعة ومتقاعديها، وذلك مساء أمس الأول في فندق النخيل، حيث تم خلال الغبقة تكريم أعضاء الهيئة الأكاديمية الحاصلين على الترقية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة الحاصلين على الترقية إلى المستوى الوظيفي الأول والمتقاعدين خلال العام الجامعي 2023-2024.
وأكد الحربي على أهمية مثل تلك اللقاءات التي تجمع الأسرة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في جو من المحبة والألفة للتواصل فيما بينهم بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الأساتذة المتميزين والمكرمين للمترقيين بترقيات علمية مختلفة وكذلك تكريم الزملاء المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والتعليم،
وشدد الحربي على مكانة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، حيث أكرمهم الله في محكم تنزيله القرآن الكريم، حيث قال: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وقال عز من قائل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، وكما قيل: «وما أشرقت في الكون حضارة إلا وكانت من ضياء المعلم»، فلذلك تقع على عاتقنا مسؤولية عظيمة وهي نشر العلم بأخلاق القدوة وكالمحب لوطنه وعلمه ودينه، مشددا على دور الريادية المجتمعية للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن قانون الجامعات الحكومية 76 لسنة 2019 في المادة 3 منه وضع 15 هدفا للجامعات الحكومية، هدف واحد منها هو تقديم الدرجة العلمية، أما بقية الأهداف الـ 14 فهي تهتم بالريادة المجتمعية، لافتا إلى ان جامعة الكويت حاضنة للإبداع والابتكار ونشر الثقافة وكل ما هو إيجابي في المجتمع، كما أن الجامعة كانت ولمازالت حاضنة للمبدعين والقدوات والوزراء والمسؤولين والساسة والقادة، لذلك هنيئا لكم بانضمامكم لهذه الصفوة في جامعة الكويت.
من جانبه، تقدم نائب رئيس أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.بدر العازمي للأسرة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر على الكويت وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال انه بعد حوالي عام انقضى من عمر الهيئة الإدارية الحالية بالجمعية عملت الجمعية هذه الفترة على متابعة القضايا العالقة والتي مازالت تبحث عن حلول وتلك التي تهم أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الجامعية، مع بعض الجهات المعنية بالدولة، وقد أسهمت الهيئة الإدارية من خلال هذه المدة في السعي لبعض المكتسبات للزملاء والزميلات ومنها:
1- اعتماد الميزانية المصروفة في العام الماضي للفصل الدراسي الصيفي بنسبة تزيد على 20% كما كان مقررا في السابق ومن ثم زيادة عدد الشعب المطروحة في الفصل الصيفي وموافقة مجلس الجامعة على ذلك في اجتماعه رقم (1/2023) بتاريخ 12/4/2023.
2- الإسهام في صرف مستحقات (597) عضو هيئة أكاديمية وعضو هيئة أكاديمية مساندة تتصل بالعبء الإضافي للفصل الدراسي الثاني.
3- موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 21/5/2023، على مقترح الجمعية بتعديل البند (ب) من المادة (2) من لائحة الرعاية السكنية.
4- موافقة وزارة المالية على مقترح الجمعية بزيادة منح مكافآت شهرية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المكلفين بوظائف قيادية وإشرافية.
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