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الحربي: جودة التعليم والاستدامة والابتكار والتواجد المتميز توجهات أساسية لجامعة الكويت

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي أهمية التوجهات الأربعة الأساسية لجامعة الكويت، داعيا الجميع للعمل سويا على تحقيق هذه التوجهات وهي جودة التعليم والاستدامة والابتكار والتواجد المتميز، لافتا إلى أن العديد من أساتذة الجامعة مشاركون في عدة لجان محلية ودولية وعالمية، وهذا دليل على تميز ومكانة جامعة الكويت.
جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية السنوية التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، وبحضور جمع غفير من أساتذة الجامعة ومتقاعديها، وذلك مساء أمس الأول في فندق النخيل، حيث تم خلال الغبقة تكريم أعضاء الهيئة الأكاديمية الحاصلين على الترقية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة الحاصلين على الترقية إلى المستوى الوظيفي الأول والمتقاعدين خلال العام الجامعي 2023-2024.
وأكد الحربي على أهمية مثل تلك اللقاءات التي تجمع الأسرة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في جو من المحبة والألفة للتواصل فيما بينهم بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الأساتذة المتميزين والمكرمين للمترقيين بترقيات علمية مختلفة وكذلك تكريم الزملاء المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والتعليم،
وشدد الحربي على مكانة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، حيث أكرمهم الله في محكم تنزيله القرآن الكريم، حيث قال: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وقال عز من قائل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، وكما قيل: «وما أشرقت في الكون حضارة إلا وكانت من ضياء المعلم»، فلذلك تقع على عاتقنا مسؤولية عظيمة وهي نشر العلم بأخلاق القدوة وكالمحب لوطنه وعلمه ودينه، مشددا على دور الريادية المجتمعية للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن قانون الجامعات الحكومية 76 لسنة 2019 في المادة 3 منه وضع 15 هدفا للجامعات الحكومية، هدف واحد منها هو تقديم الدرجة العلمية، أما بقية الأهداف الـ 14 فهي تهتم بالريادة المجتمعية، لافتا إلى ان جامعة الكويت حاضنة للإبداع والابتكار ونشر الثقافة وكل ما هو إيجابي في المجتمع، كما أن الجامعة كانت ولمازالت حاضنة للمبدعين والقدوات والوزراء والمسؤولين والساسة والقادة، لذلك هنيئا لكم بانضمامكم لهذه الصفوة في جامعة الكويت.
من جانبه، تقدم نائب رئيس أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.بدر العازمي للأسرة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر على الكويت وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقال انه بعد حوالي عام انقضى من عمر الهيئة الإدارية الحالية بالجمعية عملت الجمعية هذه الفترة على متابعة القضايا العالقة والتي مازالت تبحث عن حلول وتلك التي تهم أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الجامعية، مع بعض الجهات المعنية بالدولة، وقد أسهمت الهيئة الإدارية من خلال هذه المدة في السعي لبعض المكتسبات للزملاء والزميلات ومنها:
1- اعتماد الميزانية المصروفة في العام الماضي للفصل الدراسي الصيفي بنسبة تزيد على 20% كما كان مقررا في السابق ومن ثم زيادة عدد الشعب المطروحة في الفصل الصيفي وموافقة مجلس الجامعة على ذلك في اجتماعه رقم (1/2023) بتاريخ 12/4/2023.
2- الإسهام في صرف مستحقات (597) عضو هيئة أكاديمية وعضو هيئة أكاديمية مساندة تتصل بالعبء الإضافي للفصل الدراسي الثاني.
3- موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 21/5/2023، على مقترح الجمعية بتعديل البند (ب) من المادة (2) من لائحة الرعاية السكنية.
4- موافقة وزارة المالية على مقترح الجمعية بزيادة منح مكافآت شهرية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المكلفين بوظائف قيادية وإشرافية.

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