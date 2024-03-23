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البرجس: تكثيف الأنشطة والفعاليات الوطنية والترفيهية لتعزيز التواصل بين ((القصَّر)) وأبنائها

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
في إطار حرص الهيئة العامة لشؤون القصر على تعزيز أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية والبيئية والترفيهية، نظمت الهيئة حفل «قرقيعان قصرنا» لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها وأسرهم إلى جانب عدد من قياديي الهيئة والعاملين فيها وأسرهم، برعاية وحضور المدير العام م.حمد البرجس.
وأشار البرجس إلى ان الأنشطة التي تنفذها الهيئة تسهم وبشكل كبير في بناء شخصية أبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية لأنها تمكنهم من تعزيز مهارات المعرفة، والمشاركة، والتعاون والإبداع.
وشدد البرجس على حرص الهيئة على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل ما بين الهيئة وأبناءها من القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، إضافة إلى تعزيز الروح الوطنية وإحياء المناسبات التراثية.
وأشار إلى أن هذا الحفل شهد العديد من العروض والفقرات والمفاجآت والورش اليدوية المتنوعة يأتي في إطار خطة الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والترفيهية التي تم وضعها للعام 2024.

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