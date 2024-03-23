البرجس: تكثيف الأنشطة والفعاليات الوطنية والترفيهية لتعزيز التواصل بين ((القصَّر)) وأبنائها

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
في إطار حرص الهيئة العامة لشؤون القصر على تعزيز أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية والبيئية والترفيهية، نظمت الهيئة حفل «قرقيعان قصرنا» لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها وأسرهم إلى جانب عدد من قياديي الهيئة والعاملين فيها وأسرهم، برعاية وحضور المدير العام م.حمد البرجس.
وأشار البرجس إلى ان الأنشطة التي تنفذها الهيئة تسهم وبشكل كبير في بناء شخصية أبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية لأنها تمكنهم من تعزيز مهارات المعرفة، والمشاركة، والتعاون والإبداع.
وشدد البرجس على حرص الهيئة على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل ما بين الهيئة وأبناءها من القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، إضافة إلى تعزيز الروح الوطنية وإحياء المناسبات التراثية.
وأشار إلى أن هذا الحفل شهد العديد من العروض والفقرات والمفاجآت والورش اليدوية المتنوعة يأتي في إطار خطة الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والترفيهية التي تم وضعها للعام 2024.
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