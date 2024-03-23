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((الهلال الأحمر)) توزّع سلالاً رمضانية في لبنان

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر توزيع سلال رمضانية، على عائلات لبنانية وعائلات لاجئين سوريين وفلسطينيين في لبنان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لـ (كونا) اليوم الجمعة إن توزيع السلال الرمضانية يتم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ويشمل مناطق (زحلة) شرق لبنان و(عرسال) شمال شرق البلاد و(عكار) في الشمال، ويستمر 10 أيام ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من العائلات.
وأضاف بطرس ان السلال تحتوي على مواد غذائية أساسية ومتنوعة تسهم قدر الإمكان في دعم العائلات بالشهر الفضيل.
واعتبر أن هذه المبادرة تشكل لفتة كريمة في هذا الشهر الممتلئ بالقيم الإنسانية، والتي تعزز من روح الأخوة والتضامن بين الأشقاء العرب لاسيما في ظل ما تعانيه منطقتنا في هذه الأوقات.
وأشار بطرس إلى أن هذه السلال الرمضانية تسهم أيضا بنوع من المساندة للأسر اللبنانية وكذلك اللاجئة من الإخوة السوريين والفلسطينيين التي تواجه بإمكانياتها المحدودة متطلبات المعيشة وتكاليف الحياة.
من جهته، توجه المواطن اللبناني سليم أبو عكر من منطقة (زحلة) بالشكر للكويت ولأهلها ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي على الاهتمام الدائم باللبنانيين واللاجئين في لبنان لاسيما في شهر رمضان الكريم.
وقال أبوعكر إن «جمعية الهلال الأحمر الكويتي عودتنا على مبادراتها الإنسانية التي تساعد الأسر بعدما زادت الأعباء والتكاليف الاقتصادية عليها» بسبب الأزمة الاقتصادية التي تخيم على لبنان وترخي بثقلها على الظروف المعيشية.

MENAFN23032024000130011022ID1108013409

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