Saturday, 23 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية: المناسبات الاجتماعية تُعزز الروابط وتكسر الحواجز

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا عمق العلاقات بين الكويت وطاجيكستان، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون في شتى المجالات. وأضاف اليحيا خلال الغبقة والاحتفال الذي أقامه عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف بمناسبة عيد النوروز، أن طاجكيستان جمهورية صديقة وعزيزة علينا، لذلك حرصت على التواجد في هذه المناسبة.
وأشار إلى أهمية الغبقات في التقريب بين وجهات النظر وتعزيز الروابط بين أعضاء السلك الديبلوماسي، مضيفا «أن هذا العامل الاجتماعي مهم لكسر كل الحواجز، لذلك نحرص على التواجد في هذه المناسبات».
وأشار اليحيا إلى أن الغبقة تعد مناسبة مهمة لنا في الكويت، وحرصت على التواجد والحضور ممثلا عن حكومة دولة الكويت في هذه الاحتفالية الاجتماعية المهمة بالنسبة للمجتمع الكويتي. وتابع «إن شاء الله مستمرون في المشاركة والتقارب بين هذه الدول».
من جانبه، أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف عن سعادته بمشاركة وزير الخارجية عبدالله اليحيا في الغبقة التي أقامها في مقر السفارة، مؤكدا عمق العلاقات الكويتية -الطاجيكية التي وصفها بالمتميزة. وأشاد زبيدوف بالحضور الكبير من قبل من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومسؤولين بوزارة الخارجية وشخصيات عامة في هذه الغبقة، وهو ما يعكس احترام العادات الرمضانية الكويتية. وأوضح أن هذه العادة من شأنها أن تعزز الروابط بين الزملاء الديبلوماسيين والمجتمع الكويتي.
وقال إن بلاده تحتفل بعيد النوروز الذي له علاقة أزلية ووثيقة بثقافة جمهورية طاجيكستان وهو عبارة عن كلمتين بسيطتين «نو» و«روز» وتعني بالطاجيكية «اليوم الجديد» وقد عربت قديما وظهرت في المعاجم التراثية العربية مثل لسان العرب باسم النيروز». وأضاف: هذه المناسبة القديمة تحدد اليوم الأول من فصل الربيع وتجدد الطبيعة، وهو من أقدم أعياد رأس السنة في العالم، وأنه يصادف يوم الاعتدال الربيعي أي 21 من شهر مارس، لافتا إلى احتفال الشعب الطاجيكي لهذا العيد منذ آلاف السنين وفقا لتقاليده الخاصة.
وتابع كلامه: النوروز بكل عاداته وطقوسه أكبر بكثير من مجرد تاريخ في التقاويم الطاجيكية، فهو يحمل ثقافة عميقة الجذور، تجلب الأمل والسلام والرخاء لملايين البشر في مختلف أرجاء المعمورة، بصرف النظر عن أعراقهم أو آرائهم السياسية والدينية.
وزاد: هذا العيد يولد طائفة واسعة من أشكال التعبير الثقافي مثل سفرة «هفت سين» أي مائدة السينات السبع، وهي السفرة التقليدية التي تحضر لإحياء عيد النوروز، وهي عبارة عن سبعة أشياء خاصة تبدأ بحرف السين، أو إعداد وجبات خاصة مفعمة بروح التجديد، كالسمنك والتي ترمز للوفرة والبركة، أو أناشيد، أو حكايات عن الملك الأسطوري جمشيد وغيرها. وقال: تلك التجليات المختلفة تنقل لروح النوروز الرسالة نفسها، ألا وهي رسالة التضامن الإنساني والأمل والتجديد، في جميع أرجاء العالم، وأن هذا العيد هو تذكير بأن ‏مصيرنا واحد، لذا يجب أن نعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع.‏وأضاف: يكتسب عيد النوروز أهمية كبرى، حيث عام 2009م أدرج في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية يمثل قيمة عالمية للإنسانية بفضل الجهد المشترك من دول المنطقة الذي كان وراء تلك الخطوة.

MENAFN23032024000130011022ID1108013408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث