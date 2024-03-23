الظفيري لـ ((الأنباء)): ((التجارة)) راقبت أسعار وصلاحية وأوزان الحلويات والقرقيعان

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على محلات بيع الحلويات والقرقيعان في سوق الجملة بمنطقة الشويخ، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لرصد السلع واسعارها خلال شهر مضان المبارك.
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» ان الجولة التفتيشية التي قام بها فريق الطوارئ ضمن خطط الوزارة التي اعدتها في السابق، مشيرا إلى ان فريق المفتشين لدى الوزارة تأكد من وجود بلد المنشأ وتواريخ الصلاحية وأسعار القرقيعان بالاضافة إلى صحة الاوزان المعروضة للمستهلك.
وأضاف الظفيري أن فرق الطوارئ تعمل على تطبيق قوانين وقرارات الوزارة، ونصح المستهلكين بالحصول على فاتورة الشراء، مبينا ان الفرق تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال رقم الواتساب 55135135 والموقع الالكتروني للوزارة ومواقع التواصل «تويتر» و«انستغرام» وتطبيق «سهل» الحكومي.
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