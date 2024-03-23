Saturday, 23 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الظفيري لـ ((الأنباء)): ((التجارة)) راقبت أسعار وصلاحية وأوزان الحلويات والقرقيعان

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على محلات بيع الحلويات والقرقيعان في سوق الجملة بمنطقة الشويخ، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لرصد السلع واسعارها خلال شهر مضان المبارك.
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» ان الجولة التفتيشية التي قام بها فريق الطوارئ ضمن خطط الوزارة التي اعدتها في السابق، مشيرا إلى ان فريق المفتشين لدى الوزارة تأكد من وجود بلد المنشأ وتواريخ الصلاحية وأسعار القرقيعان بالاضافة إلى صحة الاوزان المعروضة للمستهلك.
وأضاف الظفيري أن فرق الطوارئ تعمل على تطبيق قوانين وقرارات الوزارة، ونصح المستهلكين بالحصول على فاتورة الشراء، مبينا ان الفرق تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال رقم الواتساب 55135135 والموقع الالكتروني للوزارة ومواقع التواصل «تويتر» و«انستغرام» وتطبيق «سهل» الحكومي.

MENAFN23032024000130011022ID1108013407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث