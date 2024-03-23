تنقية قوائم التوظيف.. لتسريع الترشيح

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه في ظل ارتفاع عدد منتظري التوظيف، وبهدف تسريع ترشيح المواطنين للعمل، أصبحت تنقية قوائم التوظيف بديوان الخدمة المدنية ضرورة بهدف إيجاد معالجات جديدة وخلق فرص عمل للباحثين.
وأوضحت المصادر أن هناك فئة المسجلين منذ بدء النظام عام 1999 ولم يراجعوا الديوان وغير مهتمين بتوفير وظيفة لهم، مستدركة: لدينا فئة رافضي فرص الترشيح أكثر من 20 مرة، وحسب اللائحة، فإن حق الرفض مفتوح من دون حد أقصى، ولهذا الوضع تداعيات منها أنه يعاد ترشيحهم أكثر من مرة على الجهة ذاتها لعدم وجود احتياجات في جهات أخرى تناسب التخصص الذي يحملونه.
وتطرقت المصادر إلى فئة حاملي الشهادات الدراسية الأقل من الثانوية العامة، فضلا عن غير حاملي أي شهادة، الذين لم يتقدموا للتسجيل في أي دورات تخصصية تحتاجها بعض جهات العمل الحكومي، وتوجد شواغر تحتاج إلى كوادر وطنية مثل الإطفاء والجمارك والصحة، حيث لابد من توجيههم نحو المجالات الوظيفية المتاحة من خلال دورات تدريبية أو برامج تعليمية لزيادة فرصهم للعثور على عمل دائم ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص يتم إنشاء فرص عمل تناسب هذه الفئة. وشددت على ضرورة تحفيز فئة أخرى هي حاملو شهادة الثانوية على استكمال التعليم من خلال توضيح الخيارات التعليمية، مثل الدراسة في الجامعات أو الكليات، الدورات التدريبية، أو البرامج المهنية، وإذا كانت المشكلة المالية عائقا أمام التعليم فيمكن دراسة تقديم المساعدة المالية أو المعلومات حول المنح الدراسية أو البرامج التمويلية الأخرى. ولفتت المصادر إلى فئة كبار السن المسجلين ممن يبلغ أعمار بعضهم أكثر من 60 عاما والمرفوضين من كل الجهات الحكومية، وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى معالجة أخرى تخفف من عدد المنتظرين.
واختتمت بالقول: توجد أيضا فئة الأكثر إلحاحا لضرورة المعالجة وهم الجامعيون أصحاب التخصصات غير المطلوبة للجهات الحكومية، وقد حان الوقت جدا لتتفق الجهات المتخصصة بما فيها الديوان والجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التربية على إعادة تأهيل أصحاب هذه التخصصات.
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