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تنقية قوائم التوظيف.. لتسريع الترشيح

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه في ظل ارتفاع عدد منتظري التوظيف، وبهدف تسريع ترشيح المواطنين للعمل، أصبحت تنقية قوائم التوظيف بديوان الخدمة المدنية ضرورة بهدف إيجاد معالجات جديدة وخلق فرص عمل للباحثين.
وأوضحت المصادر أن هناك فئة المسجلين منذ بدء النظام عام 1999 ولم يراجعوا الديوان وغير مهتمين بتوفير وظيفة لهم، مستدركة: لدينا فئة رافضي فرص الترشيح أكثر من 20 مرة، وحسب اللائحة، فإن حق الرفض مفتوح من دون حد أقصى، ولهذا الوضع تداعيات منها أنه يعاد ترشيحهم أكثر من مرة على الجهة ذاتها لعدم وجود احتياجات في جهات أخرى تناسب التخصص الذي يحملونه.
وتطرقت المصادر إلى فئة حاملي الشهادات الدراسية الأقل من الثانوية العامة، فضلا عن غير حاملي أي شهادة، الذين لم يتقدموا للتسجيل في أي دورات تخصصية تحتاجها بعض جهات العمل الحكومي، وتوجد شواغر تحتاج إلى كوادر وطنية مثل الإطفاء والجمارك والصحة، حيث لابد من توجيههم نحو المجالات الوظيفية المتاحة من خلال دورات تدريبية أو برامج تعليمية لزيادة فرصهم للعثور على عمل دائم ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص يتم إنشاء فرص عمل تناسب هذه الفئة. وشددت على ضرورة تحفيز فئة أخرى هي حاملو شهادة الثانوية على استكمال التعليم من خلال توضيح الخيارات التعليمية، مثل الدراسة في الجامعات أو الكليات، الدورات التدريبية، أو البرامج المهنية، وإذا كانت المشكلة المالية عائقا أمام التعليم فيمكن دراسة تقديم المساعدة المالية أو المعلومات حول المنح الدراسية أو البرامج التمويلية الأخرى. ولفتت المصادر إلى فئة كبار السن المسجلين ممن يبلغ أعمار بعضهم أكثر من 60 عاما والمرفوضين من كل الجهات الحكومية، وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى معالجة أخرى تخفف من عدد المنتظرين.
واختتمت بالقول: توجد أيضا فئة الأكثر إلحاحا لضرورة المعالجة وهم الجامعيون أصحاب التخصصات غير المطلوبة للجهات الحكومية، وقد حان الوقت جدا لتتفق الجهات المتخصصة بما فيها الديوان والجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التربية على إعادة تأهيل أصحاب هذه التخصصات.

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