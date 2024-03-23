سفير سويسرا: شهر رمضان في الكويت شديد الخصوصية والتميّز

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
هنّأ السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي الكويت حكومة وشعبا، وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بمناسبة شهر رمضان، موضحا أنه شديد الخصوصية والتميز في الكويت لما له من عادات وتقاليد جميلة، مشيدا بثقافة الديوانية الرائدة التي تدعم اللحمة والتواصل الاجتماعي. ولفت بالميلي - في تصريحات للصحافيين على هامش الديوانية الكويتية - السويسرية التي أقامها في محل إقامته - إلى أن فكرة إقامة الديوانية جاءت بالتنسيق مع منصة الأعمال السويسرية - الكويتية وذلك لجمع مجتمع الأعمال والذي يربط الدولتين الصديقتين، معربا عن سعادته برؤية العديد من أصدقاء سويسرا والذين يعتبرون أساسا للعلاقات الثنائية والصداقة بين البلدين. من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة علي عبدالوهاب، ورئيس منصة الأعمال الكويتية- السويسرية فيصل المطوع عن سعادته بهذا التجمع والأجواء الرمضانية المميزة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين سويسرا والكويت، والتي وصفها بالودية والممتازة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.
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