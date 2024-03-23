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سفير سويسرا: شهر رمضان في الكويت شديد الخصوصية والتميّز

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
هنّأ السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي الكويت حكومة وشعبا، وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بمناسبة شهر رمضان، موضحا أنه شديد الخصوصية والتميز في الكويت لما له من عادات وتقاليد جميلة، مشيدا بثقافة الديوانية الرائدة التي تدعم اللحمة والتواصل الاجتماعي. ولفت بالميلي - في تصريحات للصحافيين على هامش الديوانية الكويتية - السويسرية التي أقامها في محل إقامته - إلى أن فكرة إقامة الديوانية جاءت بالتنسيق مع منصة الأعمال السويسرية - الكويتية وذلك لجمع مجتمع الأعمال والذي يربط الدولتين الصديقتين، معربا عن سعادته برؤية العديد من أصدقاء سويسرا والذين يعتبرون أساسا للعلاقات الثنائية والصداقة بين البلدين. من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة علي عبدالوهاب، ورئيس منصة الأعمال الكويتية- السويسرية فيصل المطوع عن سعادته بهذا التجمع والأجواء الرمضانية المميزة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين سويسرا والكويت، والتي وصفها بالودية والممتازة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.

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