عرفة: الكويت بلدنا الثاني وأهلها أهلنا فتحوا لنا قلوبهم قبل منازلهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة أن «اللبنانيين الذين يعيشون في الكويت ليسوا في غربة، لأن الكويت بلدنا الثاني وأهلها أهلنا، وفتحوا لنا قلوبهم قبل منازلهم، وحتى اليوم، لم نر منهم إلا كل تقدير ومعزة، وهذا الأمر ليس غريبا عليهم أو علينا، لأننا جميعنا أهل وفاء». كلمة عرفة جاءت خلال غبقة رمضانية أقامها «مجلس السيدات اللبنانيات» و«مجلس الأعمال اللبناني»، مساء أمس الأول، وحضره جمع كبير من أبناء الجالية اللبنانية.
وقال عرفة «شهر رمضان المبارك له رمزية خاصة بلبنان، بوجود الأم اللبنانية الصلبة والمكافحة والصابرة على كثير من متاعب الحياة نتيجة للأزمة التي نمر بها، أو متألمة نتيجة هجرة أحبابها، أو ثكلى نتيجة فقدان أحد أفراد عائلتها بسبب الهمجية الإسرائيلية والعجز الدولي عن إنتاج حلول عادلة وشاملة لمنطقتنا». وتابع «ما يحصل في بلدنا ومحيطنا يجب أن يرسخ قناعتنا بلبنانيتنا القائمة على الانفتاح والتعددية والحوار وتقبل الآخر، وان حصلت بعض الهفوات في تاريخنا، فأنا متأكد أنها نابعة من جوهر لبنانيتنا، بدليل هذا المشهد الجميل اليوم معكم»، مضيفا أن «ما يحصل في بلدنا ومحيطنا يجب أن يزيدنا قناعة بأننا مجبرون على إنتاج حلول لأنفسنا، وأنه ما من شيء صعب على اللبناني».
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