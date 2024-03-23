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عرفة: الكويت بلدنا الثاني وأهلها أهلنا فتحوا لنا قلوبهم قبل منازلهم

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة أن «اللبنانيين الذين يعيشون في الكويت ليسوا في غربة، لأن الكويت بلدنا الثاني وأهلها أهلنا، وفتحوا لنا قلوبهم قبل منازلهم، وحتى اليوم، لم نر منهم إلا كل تقدير ومعزة، وهذا الأمر ليس غريبا عليهم أو علينا، لأننا جميعنا أهل وفاء». كلمة عرفة جاءت خلال غبقة رمضانية أقامها «مجلس السيدات اللبنانيات» و«مجلس الأعمال اللبناني»، مساء أمس الأول، وحضره جمع كبير من أبناء الجالية اللبنانية.
وقال عرفة «شهر رمضان المبارك له رمزية خاصة بلبنان، بوجود الأم اللبنانية الصلبة والمكافحة والصابرة على كثير من متاعب الحياة نتيجة للأزمة التي نمر بها، أو متألمة نتيجة هجرة أحبابها، أو ثكلى نتيجة فقدان أحد أفراد عائلتها بسبب الهمجية الإسرائيلية والعجز الدولي عن إنتاج حلول عادلة وشاملة لمنطقتنا». وتابع «ما يحصل في بلدنا ومحيطنا يجب أن يرسخ قناعتنا بلبنانيتنا القائمة على الانفتاح والتعددية والحوار وتقبل الآخر، وان حصلت بعض الهفوات في تاريخنا، فأنا متأكد أنها نابعة من جوهر لبنانيتنا، بدليل هذا المشهد الجميل اليوم معكم»، مضيفا أن «ما يحصل في بلدنا ومحيطنا يجب أن يزيدنا قناعة بأننا مجبرون على إنتاج حلول لأنفسنا، وأنه ما من شيء صعب على اللبناني».

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