عبدالله ومبارك سالم العلي استقبلا المهنئين بالشهر الكريم

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل الشيخ عبدالله سالم العلي والشيخ مبارك سالم العلي المهنئين بالشهر الكريم في ديوانهم الكائن بمنطقة قرطبة، حيث توافد الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء والمواطنين لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وتبادل الحضور الأحاديث الودية، واستذكروا عادات أهل الكويت الجميلة في التواصل والتراحم بجميع المناسبات خاصة خلال الشهر الفضيل، مؤكدين أن تلك اللقاءات تسهم في تعزيز المحبة والألفة بين مختلف شرائح المجتمع.
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