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عبدالله ومبارك سالم العلي استقبلا المهنئين بالشهر الكريم

3/23/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل الشيخ عبدالله سالم العلي والشيخ مبارك سالم العلي المهنئين بالشهر الكريم في ديوانهم الكائن بمنطقة قرطبة، حيث توافد الشيوخ وكبار الشخصيات والسفراء والمواطنين لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وتبادل الحضور الأحاديث الودية، واستذكروا عادات أهل الكويت الجميلة في التواصل والتراحم بجميع المناسبات خاصة خلال الشهر الفضيل، مؤكدين أن تلك اللقاءات تسهم في تعزيز المحبة والألفة بين مختلف شرائح المجتمع.


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