مندني نائباً لرئيس العربي

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
أعلن النادي العربي على موقعه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن تزكية علي مندني نائبا لرئيس مجلس الإدارة، حيث جاء اختيار مندني لما يملكه من خبرة طويلة في الرياضة بشكل عام والجانب الإداري بشكل خاص.
فوز «الأخضر» وخسارة النصر إلى ذلك، تغلب «الأخضر» على الصليبخات بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد صباح السالم، سجلها عبدالرحمن الظفيري وضاحي الشمري (هدفين).
ويستعد العربي لمواجهة السالمية في 30 الجاري ضمن الجولة الثانية من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز والتي يسعى من خلالها إلى مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بالصدارة أملا في تعثر منافسيه الكويت والقادسية.
من جهته، حقق برقان الفوز على النصر 4-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس «الجمعة» على الملعب الفرعي لنادي النصر، حيث يستعد «العنابي» لمواجهة الكويت في 30 الجاري بدوري مجموعة البطولة، بينما يستعد برقان لاستئناف دوري زين للدرجة الأولى في 2 أبريل المقبل، حيث سيلتقي مع المتصدر اليرموك في الجولة الـ16.
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