مندني نائباً لرئيس العربي

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسمأعلن النادي العربي على موقعه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن تزكية علي مندني نائبا لرئيس مجلس الإدارة، حيث جاء اختيار مندني لما يملكه من خبرة طويلة في الرياضة بشكل عام والجانب الإداري بشكل خاص.فوز «الأخضر» وخسارة النصر إلى ذلك، تغلب «الأخضر» على الصليبخات بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد صباح السالم، سجلها عبدالرحمن الظفيري وضاحي الشمري (هدفين).

ويستعد العربي لمواجهة السالمية في 30 الجاري ضمن الجولة الثانية من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز والتي يسعى من خلالها إلى مواصلة الانتصارات والاحتفاظ بالصدارة أملا في تعثر منافسيه الكويت والقادسية.

من جهته، حقق برقان الفوز على النصر 4-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس «الجمعة» على الملعب الفرعي لنادي النصر، حيث يستعد «العنابي» لمواجهة الكويت في 30 الجاري بدوري مجموعة البطولة، بينما يستعد برقان لاستئناف دوري زين للدرجة الأولى في 2 أبريل المقبل، حيث سيلتقي مع المتصدر اليرموك في الجولة الـ16.