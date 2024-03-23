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ختام رمضانية ((الكويتية للاستثمار)) الثالثة للبادل

3/23/2024 2:49:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج فريق شركة أكاديمية الكويت للتنس بلقب بطولة البادل الرمضانية الثالثة، التي نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار على ملاعب مساحة في منطقة الشويخ الصناعية، حيث حصلت على 100 نقطة بعد فوزها على شركة نفط الكويت، فيما حصلت «نفط الكويت» على المركز الثاني بحصولها على 70 نقطة بعد فوزها على شركة كويت أريا لوساطة التأمين، التي حصدت المركز الثالث بـ50 نقطة بعد فوزها على شركة أوريدو للاتصالات، التي حلت رابعة بحصولها على 40 نقطة.
وعقب انتهاء المنافسات، كرمت «الكويتية للاستثمار» حكام البطولة واللجنة المنظمة إلى جانب الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى وتسليمهم المكافآت المالية وقدرها بالترتيب 3000 دولار، و1500 دولار، و1000 دولار و1000 دولار.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن تنظيم «الكويتية للاستثمار» لدورتها الرمضانية الثالثة للبادل تمتعت بأجواء حماسية مختلفة، مشيرا إلى أن مؤشرات نجاحها برزت منذ الإعلان عن إطلاقها، حيث لحظ تنامي معدلات إقبال المشاركين وتنوع قطاعات الأعمال التي انضمت للدورة للمرة الأولى هذا العام.
وبين السلمي أن الهدف من هذه الفعاليات تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص بمبادرات رياضية ومجتمعية تسهم في ترسيخ الممارسات المفيدة للشباب والمجتمع، مثنيا على جهود «الكويتية للاستثمار» في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
من ناحيته، كشف المنسق العام للبطولة ضاري درباس العمر أنه وبسبب زخم المنافسة والإقبال الواسع على البطولة التي نظمتها الشركة من 18 إلى 20 الجاري تقرر استحداث مركز رابع في مسعى للتشجيع على زيادة حضور الفرق المشاركة، لافتا إلى أن الدورة شهدت هذا العام إقبالا واسعا من القطاع الخاص بمشاركة 34 فريقا وأن ما زاد القيمة التنافسية هو السماح بمشاركة اللاعبين المحترفين من موظفي القطاع الخاص.

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