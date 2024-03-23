ختام رمضانية ((الكويتية للاستثمار)) الثالثة للبادل

(MENAFN
- Al-Anbaa) توج فريق شركة أكاديمية الكويت للتنس بلقب بطولة البادل الرمضانية الثالثة، التي نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار على ملاعب مساحة في منطقة الشويخ الصناعية، حيث حصلت على 100 نقطة بعد فوزها على شركة نفط الكويت، فيما حصلت «نفط الكويت» على المركز الثاني بحصولها على 70 نقطة بعد فوزها على شركة كويت أريا لوساطة التأمين، التي حصدت المركز الثالث بـ50 نقطة بعد فوزها على شركة أوريدو للاتصالات، التي حلت رابعة بحصولها على 40 نقطة.
وعقب انتهاء المنافسات، كرمت «الكويتية للاستثمار» حكام البطولة واللجنة المنظمة إلى جانب الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى وتسليمهم المكافآت المالية وقدرها بالترتيب 3000 دولار، و1500 دولار، و1000 دولار و1000 دولار.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن تنظيم «الكويتية للاستثمار» لدورتها الرمضانية الثالثة للبادل تمتعت بأجواء حماسية مختلفة، مشيرا إلى أن مؤشرات نجاحها برزت منذ الإعلان عن إطلاقها، حيث لحظ تنامي معدلات إقبال المشاركين وتنوع قطاعات الأعمال التي انضمت للدورة للمرة الأولى هذا العام.
وبين السلمي أن الهدف من هذه الفعاليات تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص بمبادرات رياضية ومجتمعية تسهم في ترسيخ الممارسات المفيدة للشباب والمجتمع، مثنيا على جهود «الكويتية للاستثمار» في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
من ناحيته، كشف المنسق العام للبطولة ضاري درباس العمر أنه وبسبب زخم المنافسة والإقبال الواسع على البطولة التي نظمتها الشركة من 18 إلى 20 الجاري تقرر استحداث مركز رابع في مسعى للتشجيع على زيادة حضور الفرق المشاركة، لافتا إلى أن الدورة شهدت هذا العام إقبالا واسعا من القطاع الخاص بمشاركة 34 فريقا وأن ما زاد القيمة التنافسية هو السماح بمشاركة اللاعبين المحترفين من موظفي القطاع الخاص.
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