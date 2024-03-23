Saturday, 23 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاعل كبير مع تأهل الشملان إلى ((باريس 2024))

3/23/2024 2:49:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفاعل الشارع الرياضي بفرحة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تأهل بطلنا في لعبة المبارزة يوسف الشملان، إلى أولمبياد «باريس 2024» بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة 15-11 في دور الـ 64 من بطولة كأس العالم لسلاح السابر المقامة في هنغاريا.
وقدمت اللجنة الأولمبية الكويتية تهنئتها للبطل الشملان عبر حسابها الرسمي في منصة X، حيث كتبت «مبروك لبطل الكويت في المبارزة يوسف الشملان تأهله إلى أولمبياد باريس 2024».
وأوردت الهيئة العامة للرياضة خبر تأهل الشملان إلى منافسات «السابر» في دورة الألعاب الأولمبية، فيما تقدم الكثير من الأندية والرياضيين بالتهنئة للشملان، مبدين دعمهم له لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.
في هذا الشأن، قال أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد المبارزة حمد العوضي ـ في تصريح صحافي ـ إن اللاعب الشملان حافظ على المرتبة الـ 29 في التصنيف الدولي للعبة بآخر بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة المؤهلة لأولمبياد باريس.
وأوضح العوضي أن الاتحاد الدولي للعبة يؤهل أول 32 لاعبا من التصنيف الدولي لأولمبياد باريس، وبذلك يكون البطل الشملان ضمن المتأهلين، ليحجز بذلك ثالث مقعد للكويت في أولمبياد «باريس 2024».

MENAFN23032024000130011022ID1108013400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث