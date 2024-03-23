تفاعل كبير مع تأهل الشملان إلى ((باريس 2024))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تفاعل الشارع الرياضي بفرحة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تأهل بطلنا في لعبة المبارزة يوسف الشملان، إلى أولمبياد «باريس 2024» بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة 15-11 في دور الـ 64 من بطولة كأس العالم لسلاح السابر المقامة في هنغاريا.
وقدمت اللجنة الأولمبية الكويتية تهنئتها للبطل الشملان عبر حسابها الرسمي في منصة X، حيث كتبت «مبروك لبطل الكويت في المبارزة يوسف الشملان تأهله إلى أولمبياد باريس 2024».
وأوردت الهيئة العامة للرياضة خبر تأهل الشملان إلى منافسات «السابر» في دورة الألعاب الأولمبية، فيما تقدم الكثير من الأندية والرياضيين بالتهنئة للشملان، مبدين دعمهم له لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.
في هذا الشأن، قال أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد المبارزة حمد العوضي ـ في تصريح صحافي ـ إن اللاعب الشملان حافظ على المرتبة الـ 29 في التصنيف الدولي للعبة بآخر بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة المؤهلة لأولمبياد باريس.
وأوضح العوضي أن الاتحاد الدولي للعبة يؤهل أول 32 لاعبا من التصنيف الدولي لأولمبياد باريس، وبذلك يكون البطل الشملان ضمن المتأهلين، ليحجز بذلك ثالث مقعد للكويت في أولمبياد «باريس 2024».
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