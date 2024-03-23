((يد الأخضر)) يواجه اليرموك

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في إطار منافسات الجولة الـ 6 من الدوري العام لكرة اليد، إذ يلعب العربي برصيد 6 نقاط مع اليرموك بـ 3 نقاط في الـ 8:30 مساء، بينما يتواجه في المباراة الثانية السالمية برصيد 10 نقاط مع الصليبخات بـ 5 نقاط في الـ 10:00 مساء. وأسفرت نتائج اليوم الأخير من الجولة الماضية، عن فوز العربي على كاظمة 27-25، وفوز صعب للسالمية على القرين 28-27، وبذلك رفع «السماوي» رصيده إلى 10 نقاط اعتلى بها صدارة الترتيب العام بفارق نقطتين عن الكويت، فيما يبقى رصيد القرين على 5 نقاط. في سياق متصل، أسفرت مواجهات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد للشباب تحت 19 سنة عن فوز الصليبخات على كاظمة 28-27 وفوز الكويت على القرين 30-29.
وبذلك سيلتقي كاظمة مع القرين الأربعاء المقبل في الـ 8:00 مساء على صالة الشهيد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيتواجه الكويت مع الصليبخات على لقب البطولة في
الـ 10:00 مساء على نفس الصالة بمقر الاتحاد في الدعية.
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