((ذهبي الطائرة)) ينطلق بلقاء الكويت و العربي

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في الـ 9.00 مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل في افتتاح المربع الذهبي للدوري الممتاز، حيث يلتقي الكويت حامل اللقب مع العربي.
الكويت تأهل إلى الدوري المربع الذهبي بحصد 47 نقطة من 18 جولة في الدور التمهيدي منحته صدارة الترتيب العام، فيما تأهل العربي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة. ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز للوصول إلى المباراة النهائية واستمرارية المنافسة على لقب البطولة.
وكان اتحاد اللعبة قد أصدر جدول مباريات القسم الأخير من البطولة مساء أول من أمس، إذ سيلتقى بطل الكأس القادسية مع كاظمة في الـ 9.00 من مساء غد على نفس الصالة، ثم تقام مباراة الإياب بين العربي والكويت الثلاثاء المقبل على نفس الصالة وبنفس التوقيت، وفي حال وجود مباراة فاصلة ستقام بينهما الخميس المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين القادسية وكاظمة الأربعاء المقبل بنفس التوقيت وعلى نفس الصالة، وفي حال وجود مباراة فاصلة ستقام الجمعة المقبل.
وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد جدول مباريات المربع الفضي، حيث تقام منافساتها على صالة نادي الشباب، حيث يتواجه غدا برقان مع التضامن في الـ 9.30 مساء فيما يلعب الثلاثاء المقبل الشباب مع اليرموك بنفس التوقيت، حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد.
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