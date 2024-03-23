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((ذهبي الطائرة)) ينطلق بلقاء الكويت و العربي

3/23/2024 2:49:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في الـ 9.00 مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل في افتتاح المربع الذهبي للدوري الممتاز، حيث يلتقي الكويت حامل اللقب مع العربي.
الكويت تأهل إلى الدوري المربع الذهبي بحصد 47 نقطة من 18 جولة في الدور التمهيدي منحته صدارة الترتيب العام، فيما تأهل العربي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة. ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز للوصول إلى المباراة النهائية واستمرارية المنافسة على لقب البطولة.
وكان اتحاد اللعبة قد أصدر جدول مباريات القسم الأخير من البطولة مساء أول من أمس، إذ سيلتقى بطل الكأس القادسية مع كاظمة في الـ 9.00 من مساء غد على نفس الصالة، ثم تقام مباراة الإياب بين العربي والكويت الثلاثاء المقبل على نفس الصالة وبنفس التوقيت، وفي حال وجود مباراة فاصلة ستقام بينهما الخميس المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين القادسية وكاظمة الأربعاء المقبل بنفس التوقيت وعلى نفس الصالة، وفي حال وجود مباراة فاصلة ستقام الجمعة المقبل.
وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد جدول مباريات المربع الفضي، حيث تقام منافساتها على صالة نادي الشباب، حيث يتواجه غدا برقان مع التضامن في الـ 9.30 مساء فيما يلعب الثلاثاء المقبل الشباب مع اليرموك بنفس التوقيت، حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد.

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