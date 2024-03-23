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((الأزرق)) استأنف تدريباته لمواجهة قطر الثلاثاء وبينتو يتمسك بأمل الصعود ويعالج الأخطاء

3/23/2024 2:49:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي والدوحة - فريد عبدالباقي
استأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته المعتادة أمس، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027.
وكانت بعثة «الأزرق» قد عادت أمس الأول من الدوحة بعد الخسارة من «العنابي» 0-3 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بالجولة الثالثة، وبهذا الفوز اقترب المنتخب القطري من التأهل بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما حل المنتخب الهندي ثانيا بـ 4 نقاط بعد تعادله السلبي مع أفغانستان صاحب النقطة الوحيدة، بينما احتل منتخبنا المركز الثالث بـ 3 نقاط.
وفور وصوله من الدوحة توجه «الأزرق» إلى أحد الفنادق ليدخل معسكرا داخليا، حيث يعكف الجهازان الفني والإداري على طي الآثار السلبية للخسارة ومعالجة الأخطاء التي وقعت خلال لقاء «العنابي». وفي هذا الإطار، قال المدرب البرتغالي روي بينتو ان فرصة منتخبنا في التأهل لاتزال قائمة رغم الخسارة من «العنابي».
وبين بينتو في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة: «أعتقد أننا قدمنا مستوى جيدا خلال الشوط الأول وأتيحت لنا بعض الفرص لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب»، مضيفا: «لعبنا بتنظيم جيد لكننا واجهنا منتخبا قويا سيطر على مجريات المباراة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف بعد أن فقدنا التركيز إلى جانب الأخطاء في التمركز والتي نجح بطل آسيا من استثمارها». وأكد بينتو: «لايزال أمام منتخبنا 3 مباريات في المجموعة وفرصتنا قائمة بقوة في التأهل، لكن علينا تجاوز الخسارة والتركيز في المباريات المقبلة، خصوصا أن هدفنا هو الصعود إلى الدور الثالث من التصفيات».
وصول «العنابي»
إلى ذلك، تصل إلى البلاد غدا بعثة المنتخب القطري، حيث ستخوض مرانا واحدا فقط بعد الإفطار على ستاد نادي النصر في نفس توقيت المباراة، حيث اكتفى الفريق بمواصلة تحضيراته في الدوحة بشكل مكثف ليكون في أفضل جاهزية فنية وبدنية لخوض اللقاء الذي يسعى خلاله لمواصلة انتصاراته وحسم بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات مبكرا قبل جولتين من النهاية. ومن المتوقع أن يستمر المدير الفني الفني لقطر، الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، في اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين، حيث دفع بعناصر جديدة ضمن التشكيلة الأساسية مثل مهدي سالم، وأحمد الراوي صاحب الهدف الثاني في المباراة، والدفع بالحارس صلاح زكريا بدلا من مشعل برشم في الشوط الثاني لإراحة مشعل، خاصة أنه قادم من إصابة، وهذه هي أول مباراة له منذ نهائي كأس آسيا.
وكان لوبيز، قد أكد عقب لقاء الخميس، أن «العنابي» واجه بعض الصعوبات خلال الشوط الأول بعد أن لعب «الأزرق» بإستراتيجية دفاعية محكمة صعبت المهمة على الفريق، كما أبدى قائد «العنابي» الجديد أكرم عفيف فرحته بالفوز والوصول إلى النقطة التاسعة.
وحول ارتدائه شارة القيادة بعد اعتزال حسن الهيدوس اللعب الدولي، أكد عفيف أن ذلك يعد فخرا كبيرا له ومسؤولية كبيرة عليه.

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