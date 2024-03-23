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عبدالإمام عبدالله: ((الفرج بعد الشدة)) واقعي

3/23/2024 2:49:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تحدث الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عن مسلسل «الفرج بعد الشدة»، الذي يُعرض حاليا على اكثر من قناة فضائية ويحظى بنسب متابعة جيدة، وقال: العمل بطولة جماعية، ويتكلم عن حقبة كويتية قديمة، وتحديدا «سنة المجاعة»، ومن خلاله نسلط الضوء على التعاون بين أهل الديرة من التجار وباقي أفراد المجتمع لتجاوز الأزمة.
وأضاف أبو طلال: تناول مثل هذه الحقب التاريخية وما فيها من تحديات أمر مهم جدا لكي تعرف الأجيال الجديدة أن الكويت مرت بأوقات عصيبة، لكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل وقوف أبناؤها «وقفة رجل واحد» وتماسكهم تجاوزوا العديد من الأزمات، مستدركا: مؤلف المسلسل قدم «سنة المجاعة» بتاريخها المعروف وأحداثها الحقيقية.
وفي السياق نفسه، أكد أبو طلال في تصريحات تلفزيونية إن فريق عمل المسلسل لم يواجه أي تحديات أثناء التصوير، وأوضح: وزارة الإعلام مشكورة وفرت كل الإمكانات اللازمة ليتم نقل ما حدث في تلك الفترة بواقعية ولنخرج بصورة مشرفة.
يذكر أن مسلسل «الفرج بعد الشدة» من تأليف وإنتاج الكاتب والمؤرخ د.مشاري حمود العميري، إخراج محمد الطوالة، ويشارك الفنان القدير عبدالإمام عبدالله في بطولته ومعه كوكبة من فناني الكويت والخليج، منهم: غازي حسين، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبير الجندي، محمد العجيمي، مرام البلوشي، شهاب حاجيه، عبدالله الطليحي، إسماعيل الراشد، وليد الضاعن، عبدالله الفريح، نواف الفجي، بلال الشامي، أحمد الحليل، صالح العجمي، عبدالرحمن الصالحي، ياسه، اصايل محمد، نوف العبدالله، وغيرهم. ويتناول العمل حقبة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث يحكي عن زمن «الهيلق» أو المجاعة التي مرت على الكويت والدول المجاورة وتأثيرها على الناس.

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