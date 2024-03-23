عبدالإمام عبدالله: ((الفرج بعد الشدة)) واقعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تحدث الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عن مسلسل «الفرج بعد الشدة»، الذي يُعرض حاليا على اكثر من قناة فضائية ويحظى بنسب متابعة جيدة، وقال: العمل بطولة جماعية، ويتكلم عن حقبة كويتية قديمة، وتحديدا «سنة المجاعة»، ومن خلاله نسلط الضوء على التعاون بين أهل الديرة من التجار وباقي أفراد المجتمع لتجاوز الأزمة.
وأضاف أبو طلال: تناول مثل هذه الحقب التاريخية وما فيها من تحديات أمر مهم جدا لكي تعرف الأجيال الجديدة أن الكويت مرت بأوقات عصيبة، لكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل وقوف أبناؤها «وقفة رجل واحد» وتماسكهم تجاوزوا العديد من الأزمات، مستدركا: مؤلف المسلسل قدم «سنة المجاعة» بتاريخها المعروف وأحداثها الحقيقية.
وفي السياق نفسه، أكد أبو طلال في تصريحات تلفزيونية إن فريق عمل المسلسل لم يواجه أي تحديات أثناء التصوير، وأوضح: وزارة الإعلام مشكورة وفرت كل الإمكانات اللازمة ليتم نقل ما حدث في تلك الفترة بواقعية ولنخرج بصورة مشرفة.
يذكر أن مسلسل «الفرج بعد الشدة» من تأليف وإنتاج الكاتب والمؤرخ د.مشاري حمود العميري، إخراج محمد الطوالة، ويشارك الفنان القدير عبدالإمام عبدالله في بطولته ومعه كوكبة من فناني الكويت والخليج، منهم: غازي حسين، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبير الجندي، محمد العجيمي، مرام البلوشي، شهاب حاجيه، عبدالله الطليحي، إسماعيل الراشد، وليد الضاعن، عبدالله الفريح، نواف الفجي، بلال الشامي، أحمد الحليل، صالح العجمي، عبدالرحمن الصالحي، ياسه، اصايل محمد، نوف العبدالله، وغيرهم. ويتناول العمل حقبة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث يحكي عن زمن «الهيلق» أو المجاعة التي مرت على الكويت والدول المجاورة وتأثيرها على الناس.
MENAFN23032024000130011022ID1108013396
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.