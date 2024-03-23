Saturday, 23 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صادق بهبهاني لـ ((الأنباء)): سعيد بنجاح ((بطن وظهر 2)) واعتذرت عن الجزء الثالث لهذا السبب!

3/23/2024 2:49:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكد الفنان والمخرج صادق بهبهاني انه لم يكن يتوقع ردة فعل الجمهور تجاه الجزء الثاني لمسلسل «بطن وظهر» والذي يعرض حاليا. وقال: الحمد لله العمل يحتل المرتبة الاولى على مستوى الخليج بمنصة stc، وجاءتني اتصالات كثيرة من نجوم كبار وفنانين اصدقاء سعداء بهذا النجاح، بجانب الجمهور الذي يتابع العمل ويتحدث ايجابيا عن الاخراج والتمثيل والقصة، وما هذا إلا نتيجة «تعب» فريق المسلسل بالكامل والذين بذلوا مجهودا كبيرا لكي نظهر في افضل مستوى ممكن، بجانب شركة الانتاج «جرناس» للفنان أحمد الجسمي والتي وفرت جميع الامكانيات وذللت العقبات ليؤدي الممثلين ادوارهم بأريحية، ونقدم الفن بشكله الصحيح.
وأضاف بهبهاني، في دردشة مع «الأنباء»: الكثيرون بـ «السوشيال ميديا» تساءلوا «شلون الجزء الثاني افضل من الاول؟»، لكن الذي اريد التأكيد عليه انني دخلت العمل لكي اقدم شيئا مختلفا، بمعنى مسلسل جديد وليس جزءا ثانيا، فأنا أرى ان فكرة الاجزاء «فاشلة»، خصوصا بالدراما الخليجية، ولا ضير ان يكون هناك جزء واحد او جزآن، لكن 12 او 13 جزءا «ما تمشي». وأكمل: لقد عرض علي اخوي أحمد الجسمي اخراج جزء ثالث لـ «بطن وظهر» وانا اعتذرت من دون أي «زعل» بيننا، هو يعلم مدى تقديري له ومستعد للتعاون معه في اعمال اخرى لكن غير «بطن وظهر».
وبسؤاله عن تقليص عرض حلقات المسلسل إلى 15 حلقة في رمضان واستكماله بعد انقضاء الشهر الكريم، أجاب: اعمال الـ 15 حلقة جيدة وممتعة، انا سمعت مثلكم انه سيعرض حتى منتصف رمضان ويستكمل بعده، وما عندي مشكلة، ففي النهاية هذه رؤية وتوجه المنصة وموضوع خاص بالمنتج، مؤكدا ان المنافسة الرمضانية لا تهمه ابدا، وتابع: أنافس نفسي ولا أقارن اعمالي بأعمال زملائي فهذا ليس طبعي، أنا أبحث عن تطوير ادواتي، وأبحث عن الجديد في مهنتي.
وحول أجواء تصوير المسلسل وإدراته للنجوم المشاركين، رد: أغلب أبطال العمل أصدقائي وزملاء سواء في المسرح او بالدراما «ومو غريب عليهم»، بجانب وجود عدد من العناصر الشابة الجديدة الذين تأقلمت معهم، أنا أعامل الناس حتى في أفلامي بأننا نمارس هواياتنا و«نستانس» ونحن نبدع، لذلك كانت الكواليس أكثر مرحا ولا توجد أي مشاكل والحمد لله، وتسودها روح المحبة والود بيننا بقيادة شركة «جرناس» للفنان أحمد الجسمي وهو فنان منتج ورجل عالي الاخلاق ولديه فكر متميز.
يذكر ان «بطن وظهر 2» من إخراج صادق بهبهاني، تأليف عثمان الشطي، بطولة: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وآخرون، والعمل عبارة عن توليفة بين الكوميديا والتراجيديا والتشويق والغموض، ويستكمل الجزء الثاني حكاية «سهيلة» وأولادها الأربعة التوأم، ومواقفهم مع عمهم «سهيل»، وبناته الأربع التوأم.

MENAFN23032024000130011022ID1108013395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث