صادق بهبهاني لـ ((الأنباء)): سعيد بنجاح ((بطن وظهر 2)) واعتذرت عن الجزء الثالث لهذا السبب!

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكد الفنان والمخرج صادق بهبهاني انه لم يكن يتوقع ردة فعل الجمهور تجاه الجزء الثاني لمسلسل «بطن وظهر» والذي يعرض حاليا. وقال: الحمد لله العمل يحتل المرتبة الاولى على مستوى الخليج بمنصة stc، وجاءتني اتصالات كثيرة من نجوم كبار وفنانين اصدقاء سعداء بهذا النجاح، بجانب الجمهور الذي يتابع العمل ويتحدث ايجابيا عن الاخراج والتمثيل والقصة، وما هذا إلا نتيجة «تعب» فريق المسلسل بالكامل والذين بذلوا مجهودا كبيرا لكي نظهر في افضل مستوى ممكن، بجانب شركة الانتاج «جرناس» للفنان أحمد الجسمي والتي وفرت جميع الامكانيات وذللت العقبات ليؤدي الممثلين ادوارهم بأريحية، ونقدم الفن بشكله الصحيح.
وأضاف بهبهاني، في دردشة مع «الأنباء»: الكثيرون بـ «السوشيال ميديا» تساءلوا «شلون الجزء الثاني افضل من الاول؟»، لكن الذي اريد التأكيد عليه انني دخلت العمل لكي اقدم شيئا مختلفا، بمعنى مسلسل جديد وليس جزءا ثانيا، فأنا أرى ان فكرة الاجزاء «فاشلة»، خصوصا بالدراما الخليجية، ولا ضير ان يكون هناك جزء واحد او جزآن، لكن 12 او 13 جزءا «ما تمشي». وأكمل: لقد عرض علي اخوي أحمد الجسمي اخراج جزء ثالث لـ «بطن وظهر» وانا اعتذرت من دون أي «زعل» بيننا، هو يعلم مدى تقديري له ومستعد للتعاون معه في اعمال اخرى لكن غير «بطن وظهر».
وبسؤاله عن تقليص عرض حلقات المسلسل إلى 15 حلقة في رمضان واستكماله بعد انقضاء الشهر الكريم، أجاب: اعمال الـ 15 حلقة جيدة وممتعة، انا سمعت مثلكم انه سيعرض حتى منتصف رمضان ويستكمل بعده، وما عندي مشكلة، ففي النهاية هذه رؤية وتوجه المنصة وموضوع خاص بالمنتج، مؤكدا ان المنافسة الرمضانية لا تهمه ابدا، وتابع: أنافس نفسي ولا أقارن اعمالي بأعمال زملائي فهذا ليس طبعي، أنا أبحث عن تطوير ادواتي، وأبحث عن الجديد في مهنتي.
وحول أجواء تصوير المسلسل وإدراته للنجوم المشاركين، رد: أغلب أبطال العمل أصدقائي وزملاء سواء في المسرح او بالدراما «ومو غريب عليهم»، بجانب وجود عدد من العناصر الشابة الجديدة الذين تأقلمت معهم، أنا أعامل الناس حتى في أفلامي بأننا نمارس هواياتنا و«نستانس» ونحن نبدع، لذلك كانت الكواليس أكثر مرحا ولا توجد أي مشاكل والحمد لله، وتسودها روح المحبة والود بيننا بقيادة شركة «جرناس» للفنان أحمد الجسمي وهو فنان منتج ورجل عالي الاخلاق ولديه فكر متميز.
يذكر ان «بطن وظهر 2» من إخراج صادق بهبهاني، تأليف عثمان الشطي، بطولة: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وآخرون، والعمل عبارة عن توليفة بين الكوميديا والتراجيديا والتشويق والغموض، ويستكمل الجزء الثاني حكاية «سهيلة» وأولادها الأربعة التوأم، ومواقفهم مع عمهم «سهيل»، وبناته الأربع التوأم.
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