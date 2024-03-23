((ورثة بن عاقول)).. كوميديا عفوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) سماح جمال
مسلسل «ورثة بن عاقول» يعرض بعد الإفطار على شاشة تلفزيون الكويت، المسلسل من تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى ذياب، بطولة حسن البلام «أيوب»، سماح «أم أيوب»، عبدالعزيز النصار «صبر»، خالد المظفر «سعيد»، نوف السلطان «أم حصة»، فهد البناي «سامي»، وحصة النبهان «حصة».
القصة تدور بشكل رئيسي حول أيوب ومشاكله مع والدته «أم أيوب» وابنه صبر، وسعيد ابن أخيه وحياته مع خالته أم حصة وابنة خالته حصة التي لا تفكر إلا بالزواج.
كما تتناول أحداث المسلسل يوميات أيوب وابنه صبر وابن أخيه سعيد في سوق مع التجار، حيث نجد في كل حلقة موقفا أو قضية مختلفة يقعون فيها مثل عدم تقبل الرجال عمل النساء في السوق ووصول أحد التجار الأجانب ومحاولتهم تعلم اللغة الإنجليزية وقضايا ارتفاع الأسعار ومحاولة التجار القيام بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، كل هذه القضايا وغيرها يتابعها المشاهدون من خلال هذا العمل المكتوب بطريقة ذكية حتى تصل فكرته بكل سهولة لجميع أفراد الأسرة.
«ورثة بن عاقول» عمل كوميدي يطرح بعض القضايا الاجتماعية في إطار زمني تراثي، يعتمد بشكل أساسي على نجومية وموهبة النجوم المشاركين فيه ورصيد قبولهم عند الجمهور.
المسلسل نجح في ابتعاده عن المط والتطويل واعتمد على كوميديا الموقف التي بدت عفوية ودون تصنع نتيجة الانسجام الواضح بين فريق العمل، حيث توزعت عليهم الأضواء دون حصرها على نجم واحد. ولم يكن هذا ببعيد عن العمل الذي قام بالإشراف عليه الشاعر القدير ساهر، والذي يعتبر مع الفنان حسن البلام من رواد صناعة برامج المنوعات الأشهر في الدراما الخليجية.
بالإضافة إلى ما سبق، مقدمة المسلسل الغنائية كان لها حضور لافت عند المشاهدين منذ حلقاته الأولى، لأنها أعادت إلى أذهاننا أعمالا منوعة شهيرة مثل «فضائيات» و«قرقيعان» فكانت المقدمة أقرب إلى لوحة استعراضية متكاملة ومبهجة تصدى لإخراجها باقتدار الفنان حسن البلام.
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