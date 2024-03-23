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((ورثة بن عاقول)).. كوميديا عفوية

3/23/2024 2:49:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
مسلسل «ورثة بن عاقول» يعرض بعد الإفطار على شاشة تلفزيون الكويت، المسلسل من تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى ذياب، بطولة حسن البلام «أيوب»، سماح «أم أيوب»، عبدالعزيز النصار «صبر»، خالد المظفر «سعيد»، نوف السلطان «أم حصة»، فهد البناي «سامي»، وحصة النبهان «حصة».
القصة تدور بشكل رئيسي حول أيوب ومشاكله مع والدته «أم أيوب» وابنه صبر، وسعيد ابن أخيه وحياته مع خالته أم حصة وابنة خالته حصة التي لا تفكر إلا بالزواج.
كما تتناول أحداث المسلسل يوميات أيوب وابنه صبر وابن أخيه سعيد في سوق مع التجار، حيث نجد في كل حلقة موقفا أو قضية مختلفة يقعون فيها مثل عدم تقبل الرجال عمل النساء في السوق ووصول أحد التجار الأجانب ومحاولتهم تعلم اللغة الإنجليزية وقضايا ارتفاع الأسعار ومحاولة التجار القيام بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، كل هذه القضايا وغيرها يتابعها المشاهدون من خلال هذا العمل المكتوب بطريقة ذكية حتى تصل فكرته بكل سهولة لجميع أفراد الأسرة.
«ورثة بن عاقول» عمل كوميدي يطرح بعض القضايا الاجتماعية في إطار زمني تراثي، يعتمد بشكل أساسي على نجومية وموهبة النجوم المشاركين فيه ورصيد قبولهم عند الجمهور.
المسلسل نجح في ابتعاده عن المط والتطويل واعتمد على كوميديا الموقف التي بدت عفوية ودون تصنع نتيجة الانسجام الواضح بين فريق العمل، حيث توزعت عليهم الأضواء دون حصرها على نجم واحد. ولم يكن هذا ببعيد عن العمل الذي قام بالإشراف عليه الشاعر القدير ساهر، والذي يعتبر مع الفنان حسن البلام من رواد صناعة برامج المنوعات الأشهر في الدراما الخليجية.
بالإضافة إلى ما سبق، مقدمة المسلسل الغنائية كان لها حضور لافت عند المشاهدين منذ حلقاته الأولى، لأنها أعادت إلى أذهاننا أعمالا منوعة شهيرة مثل «فضائيات» و«قرقيعان» فكانت المقدمة أقرب إلى لوحة استعراضية متكاملة ومبهجة تصدى لإخراجها باقتدار الفنان حسن البلام.

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