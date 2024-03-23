رئيس برشلونة: مبابي سيخلق المشاكل في غرفة ملابس ريال مدريد

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال رئيس النادي الكاتالوني في مقابلة مع "موندو ديبورتيفو": لا أحسد ريال مدريد على مبابي، على الإطلاق، لا أعرف ما إذا كانوا سيتعاقدون معه، لكن هناك مشكلة، على ريال مدريد أن يبيع لاعبا، إذا وصل مبابي "قاصدا فينيسيوس".

وأضاف: لأنهما لن يلعبا في نفس الخانة، وهما أيضا لاعبان قويان جدا، وبالحديث عن أرقام الصفقة فهذا سيؤدي إلى مشاكل داخل غرفة خلع الملابس.

وبحسب التقارير الصحافية، بات ريال مدريد قريبا من ضم قائد المنتخب الفرنسي، مهاجم باريس سان جيرمان، في صفقة مجانية، إذ ينتهي عقده مع النادي الفرنسي الصيف المقبل