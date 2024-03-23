تطور جسدي مذهل لمسعود اوزيل ورونالدو يتفاعل



وكان اللاعبان قد لعبا جنباً إلى جنب في ريال مدريد، وظهر أوزيل خلال مقطع فيديو وهو يمارس بعض التدريبات داخل الصالة الرياضية ويستعرض كتلته العضليّة



وتفاجأ متابعي أوزيل من التغيير الجسدي الكبير لصاحب الـ35 عاماً منذ اعتزاله كرة القدم في العام الماضي، مقارنة بالفترة التي قضاها كلاعب، ليعلّق الدون على حساب اوزيل عبر إنستغرام، كاتباً: "ليس سيئا أخي"، في إشارة إلى القدرة البدنية التي يتمتع بها هو الآخر.