نتيجة غير متوقعة.. موسى التعمري يتفوق على مبابي



ويعد التعمري نجم نادي مونبيلييه الفرنسي أحد أبرز لاعبي المسابقة في الموسم الحالي وفي رصد لأسرع لاعبي البطولة حتى الآن وقع وصيف كأس آسيا الأخيرة في المركز الرابع بينما اختفي اسم مبابي بين أسرع 10 لاعبين بشكل صادم.



وتصدر الكاميروني فارس مومبانيا القائمة بسرعة 36.37 كيلومتر في الساعة تلاه البرتغالي ماتياس بيريرا بـ 36.35 وبعده الفرنسي رومان ديل كاستيو بسرعة 36.32 وتقاسم التعمري المركز الرابع مع الفرنسي أندي بيلمار بسرعة وصلت 36.31 تلاهما النرويجي وارين كامانزي 36.20 والكاميروني إنزو تشاتو 36.17 والفرنسي ألان فيرجينيوس 36.12 والفرنسي جوناثان كلاوس 36.11 والغابوني شافي بابيكا بـ 36.1.

وانتقل التعمري إلى فرنسا الصيف الماضي قادماً من أود-إيفرلي لوفين البلجيكي، ومنذ قدومه إلى مونبلييه لعب الجناح الأردني 21 مباراة دورية حتى الآن سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3. (العربية)