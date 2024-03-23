المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعدادا لمباراة باكستان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في عمان، بعد عودته من العاصمة الباكستانية إسلام أباد أمس الجمعة، حيث فاز هناك على المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-0، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.
ويلتقي المنتخب نظيره الباكستاني،في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان.
ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب طاجكستان بـ 4 نقاط بفارق عن المنتخب الوطني الذي يملك أيضا 4 نقاط، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الأخير دون نقاط.
MENAFN23032024000072011014ID1108013389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.