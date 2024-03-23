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المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعدادا لمباراة باكستان

3/23/2024 2:49:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في عمان، بعد عودته من العاصمة الباكستانية إسلام أباد أمس الجمعة، حيث فاز هناك على المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-0، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.


ويلتقي المنتخب نظيره الباكستاني،في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان.


ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب طاجكستان بـ 4 نقاط بفارق عن المنتخب الوطني الذي يملك أيضا 4 نقاط، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الأخير دون نقاط.

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