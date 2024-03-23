المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعدادا لمباراة باكستان



ويلتقي المنتخب نظيره الباكستاني،في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان.



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب طاجكستان بـ 4 نقاط بفارق عن المنتخب الوطني الذي يملك أيضا 4 نقاط، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الأخير دون نقاط.